Pas de contrôle d’identité, mais le calme exigé pour le prochain conseil communal de Schaerbeek

”On n’était pas spécialement attaché au contrôle d’identité”, glisse le premier échevin Ecolo, Vincent Vanhalewyn. “Je comprends l’émoi suscité par la proposition. Evidemment, les citoyens ont le droit de manifester et d’interpeller les élus”, et de rappeler qu’en conseil communal, il existe certaines règles bien précises pour le faire.

Dispositif policier renforcé

Lors des derniers conseils communaux, la grande et élégante salle du conseil était peuplée d’environ 250 personnes. Si elles ont été chauffées à blanc par les plus vindicatifs (estimés à une quinzaine de personnes), ce sont bien ces derniers qui sont visés par ce rappel au règlement. Celui-ci stipule en outre qu'“après un avertissement, le Président peut faire expulser à l’instant du lieu de l’auditoire toute personne qui donne des signes publics, soit d’approbation, soit d’improbation, ou qui excite au tumulte de quelque façon que ce soit. Il peut en outre faire dresser procès-verbal à charge du contrevenant en vue du renvoi de celui-ci devant le tribunal de police, sans préjudice d’autres poursuites si le fait y donne lieu.”

Le cabinet de la bourgmestre entend bien faire respecter ce règlement à la lettre, et s’en donnera les moyens. En l’occurrence, un dispositif policier renforcé. Difficile d’en dire la composition pour l’heure.