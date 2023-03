Après un passage sur l’Avenue de Stalingrad, où un squat abritant une trentaine de demandeurs d’asile depuis vendredi, la manifestation est passée par la Place du Jeu de Balle. Sur place, “on a reçu un appel pour nous signaler une forte présence policière devant le squat, le quartier était bouclé”, raconte Laura, une manifestante. “Plusieurs dizaines” de manifestants, selon la police, ont donc fait le trajet. C’est là que des tensions ont éclaté.

“Un gars a trébuché et est tombé sur les policiers, qui ont pensé qu’il l’agressait. Trois policiers l’ont attrapé, frappé, et menotté.” La tension monte, des policiers présents dans le squat sont appelés en renfort. Les forces de l’ordre ordonnent aux manifestants de se disperser, du gaz lacrymogène est employé, et les manifestants sont bloqués sous un tunnel. “À la sortie du tunnel, on nous tapait pour nous diviser en trois groupes”, relate Laura. “On aurait dit des lions qui sortaient de cage. Ils étaient déterminés à nous casser la gueule.”

Laura fait également état d’une personne arrêtée, violentée et humiliée au poste pour avoir demandé aux policiers des renseignements. Une plainte collective sera déposée au Comité P.

De son côté, la police se refuse à tout commentaire si ce n’est que quatre arrestations (deux administratives et deux judiciaires) ont eu lieu. La Ville, elle, justifie que “l’intervention cadrait la gestion d’une manifestation et la police a donc empêché les manifestants de s’installer dans un bâtiment.”