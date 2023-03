Cinq nouvelles habitations modulaires à Neder-over-Hembeek pour reloger des sans-abris

L'ASBL Infirmiers de rue s'occupe quant à elle de sélectionner les futurs locataires et de les accompagner d'un point de vue psychologique, médical et social. Les modules sont conçus de façon durable, pour un budget de 56.000 euros chacun. Préfabriqués, ils possèdent une ossature bois et mesurent 26m2. Ils répondent également à toutes les normes urbanistiques bruxelloises, et peuvent être déplacés en cas de besoin. Il est prévu qu'ils restent au minimum deux ans en place, dans l'attente de l'ouverture d'un chantier de construction de logements plus pérennes prévu par le CPAS. Le projet intervient après la mise en place de six autres modules du même type, à Forest, en 2022. Au total, la Région bruxelloise compterait 4.500 personnes sans-abris, selon le président du CPAS Khalid Zian.