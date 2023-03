Des frites “pour oublier la misère” du Kosovo : rencontre avec la fratrie à la tête de la populaire “Master Frites” à Schaerbeek

En 1992 à 19 ans, Ilir, l’aîné, quitte le Kosovo en urgence. “La guerre de Yougoslavie venait de commencer. J’étais réquisitionné pour le service militaire de l’armée yougoslave de l’époque. Une guerre qui ne me concernait pas. Qu’est-ce que j’aurais fait à aller me battre contre des Serbes, des Slovènes, des Croates, qui ne m’ont jamais rien fait et à des milliers de kilomètres de chez moi ?”

©Lucie Ravet

Seule solution pour ce Kosovar issu de la communauté albanaise : quitter le pays. “Au début, je me cachais chez la famille. Puis les para-commandos et les forces serbes ont commencé à trouver mes cachettes alors je suis parti. Ils ont torturé Papa et l’ont laissé pour mort quand ils ont appris mon départ.”

Après un passage par la Suisse, Ilir atterrit en Belgique chez son oncle, propriétaire d’une baraque à frites, boulevard Jamar à côté de la gare du Midi. “Mon père avait demandé que je ne travaille pas et qu’on ne me donne pas d’argent pour être sûr que je revienne au pays quand ça irait mieux. Mais la guerre a duré 10 ans. Mon oncle m’a dit : soit je te paye des études, soit tu bosses. Mon père au Kosovo avait été expulsé de son travail, on n’avait plus de revenus”. Ilir débarqué à Bruxelles le 11 janvier 1992. Le 13 janvier, il cuit ses premières frites, gare du Midi.

L’amour de la patate

Pour Ilir, c’est la révélation : “transformer aussi vite une patate en un repas, c’était un choc de culture et un choc culinaire. On n’avait pas de fast-food au Kosovo. Je n’avais jamais mangé de frites. On était aussi ouvert 24h/24. Je travaillais de nuit et j’ai apprécié découvrir tous ces gens qui venaient manger. L’amour de la frite est venu de là et ne m’a pas quitté. Et ça me faisait un peu oublier la misère que j’avais laissée là-bas.”

Quelques années plus tard, le food truck est dégagé par la commune. “Mon oncle rachète une friterie place Dailly. J’y travaille.” Puis en 99 avec l’aide de son frère, (Mergim qui l’a rejoint entre-temps, lui aussi pour éviter les guerres. NdlR), Ilir reprend la friterie Tatayet chaussée de Louvain, aujourd’hui tenu par son beau-frère. “J’aurais bien aimé avoir mon établissement plus tôt, mais c’est le paradoxe belge.” En 92, quand Ilir arrive, on lui refuse le séjour. La Belgique ne comprenait pas la situation. Mais on l’autorise à travailler comme indépendant. Il faudra attendre la guerre au Kosovo en 1998 et la vague de réfugiés qui a suivi pour qu’il obtienne un titre de séjour régulier en 1999. “ça faisait des années que je payais déjà mes cotisations ici.”

Histoire dans l’histoire, c’est chez Tatayet qu’Ilir rencontre Nicolas Wieërs qui y venait comme client. Leurs discussions et leur amitié donneront naissance au festival Balkan Trafik qui revient pour une 17e édition à Bruxelles fin avril.

Le succès est au rendez-vous pour les frangins. Tous les frères d’Ilir sont maintenant en Belgique et eux aussi sont piqués par l’amour des frites. Ilir s’associe avec les deux plus jeunes pour un nouvel établissement. Master Frites débarque chaussée de Louvain en 2016. Et les trois “Masters” annoncent un nouveau restaurant place de la Petite Suisse à Ixelles dans quelques semaines.

La recette du succès

”Pas de Porn Food” : c’est l’un des nombreux credo d’Ilir. “Ici, on ne mélange pas pizza couscous… on reste simple,” à savoir frites, fricadelle, burgers.

©Lucie Ravet

Selon les trois frères “tout le monde connaît le secret des frites, mais beaucoup ne se donnent pas les moyens de l’appliquer. Il y a trois critères : la propreté, le savoir-faire et la qualité. Qualité et propreté tout le monde peut l’avoir. Tu mets le prix, tu trouves une bonne patate. Propreté : tu embauches trois personnes pour que ce soit nickel tout le temps. Le savoir-faire par contre, c’est plus compliqué. C’est une question de timing. La patate d’aujourd’hui n’est pas celle de demain. Les temps de cuisson changent. On ne fait pas au robot (minuteur) comme dans les Quick. On connaît la patate, on sait quand il y a assez de graisse, mais pas trop. Avec les années, on le fait avec les yeux, on le sait.” Et l’expérience de la fratrie est récompensée. Ils sont dans les deux meilleures friteries de Bruxelles, sélectionnées pour un concours national organisé par RTL.

L’avenir chez Papa

La vie des frères est aujourd’hui en Belgique. Quand on leur parle de se réinstaller au Kosovo, ils sont frileux. “Je dis toujours : le Kosovo, c’est Maman et la Belgique c’est Papa. Nos enfants sont à l’école ici. Retourner là-bas, ça ferait d’eux des étrangers dans leur pays. Il y aurait tout le travail d’intégration à refaire dans l’autre sens. Retourner là-bas, ce serait aussi abandonner le pays qui nous a adoptés.”

Mais les enfants découvrent quand même leurs origines avec au moins un voyage par an au Kosovo.