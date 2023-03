50 % des déficients visuels ont plus de 65 ans : “pourtant, ils ne peuvent recevoir d’aide financière pour s’équiper”, dénonce le MR bruxellois

Une situation que dénoncent les députés d’opposition au Parlement francophone bruxellois Aurélie Czekalski et David Weytsman (MR), rejoints par Céline Fremault (Les Engagés). Ceux-ci avancent une proposition de résolution pour lancer une étude sur l’évaluation des coûts nécessaires à l’élargissement des aides aux plus de 65 ans. Ce texte sera discuté ce 29 mars 2023 en séance plénière du Parlement francophone bruxellois. Il a déjà été rejeté en Commission des Personnes handicapées le 7 mars 2023.

Vidéo-loupe, synthèse vocale, téléphones adaptés

Pour mieux se rendre compte des aides nécessaires, Aurélie Czekalski en a testé quelques-unes lors du dernier BrailleTech, le salon des technologies destinées aux malvoyants et non-voyants organisé par la Ligue Braille à Saint-Gilles. “Vidéo-loupe, synthèse vocale, téléphones adaptés, imprimantes et barrettes braille… Associations et déficients visuels nous ont fait part du coût de ces technologies permettant de vivre de manière autonome”, relate la libérale. Qui alerte : “les déficiences ne toucheront pas tout le monde avec les mêmes conséquences. Pour certaines personnes, ça interviendra tôt dans le cours de la vie ; pour d’autres, cela arrivera après 65 ans”. D’où l’idée d’assouplir les règles. Et avant ça d’en évaluer le coût. “Aucune analyse en la matière n’a encore été faite”, pointe Czekalski.

Lors de la discussion en commission ce 7 mars 2023, le député Ecolo Ahmed Mouhssin a assuré que la Ligue Braille estime à 3 millions d’euros le coût de l’élargissement des aides individuelles au-dessus de 65 ans. Il s’agit ici d’un coût global, pas uniquement pour les déficiences visuelles. “Un coût énorme pour la Cocof”. L’écologiste, qui a déjà proposé une nouvelle limite à 67 ans, s’interroge surtout sur les modalités du texte. “On fait de la discrimination dans la discrimination” en ne parlant que des maladies des yeux, pointe-t-il, refusant “catégoriquement” de travailler sur cette base. Mais il reconnaît qu’il est “inacceptable de constater que des personnes en raison de leur âge ne peuvent pas disposer d’aide”.

Autre pierre d’achoppement : la matière passera à la Cocom au 1er janvier 2024, via un transfert des compétences à Iriscare. Ce pourquoi PS, Ecolo et Défi préfèrent attendre. Ce qui ne convainc pas les auteurs du texte. “Comment comprendre et expliquer qu’à partir du moment où les personnes en ont le plus besoin, la prise en charge s’arrête ?”, regrette Aurélie Czekalski. “Cette politique doit changer maintenant ! Combien de temps encore devront attendre les associations et personnes concernées ?”