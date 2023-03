À Schaerbeek, la protestation au conseil communal continue, mais en silence

En arrivant au conseil, les citoyens ont également reçu un flyer expliquant les règles en vigueur, et le nombre de sièges était limité à 80.

C’est au moment où Lucie Petre, cheffe de file Écolo et à l’origine de la proposition d’encadrer le conseil qui a fait débat ces derniers jours, a pris la parole que le public a présenté son ultime mesure, à savoir celle de retourner les chaises pour tourner le dos.

La dizaine de policiers en tenue d’intervention qui campe devant la porte de l’hôtel de ville n’aura pas à s’employer, ce mercredi soir, l’ambiance restant somme toute “bon enfant” ou en tout cas dans un cadre strictement légal. Pour preuve, à la pause, les citoyens sont sortis dans la bonne humeur afin de partager un repas, était venue l’heure de rompre le jeûne.

Enfin, sur le fond, le conseil communal rattrape ce mercredi soir les ordres du jour du conseil communal de janvier et février. Et pour cause, la majorité n’ayant pas réussi à assurer un quorum, le conseil n’avait pas eu lieu. Trois conseils communaux, un peu allégés certes, en un, donc avec à l’ordre du jour le vote du budget et le Plan d’Urgence Logement.