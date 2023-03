Infrabel a introduit une demande de permis pour son nouveau siège à côté de la gare du midi

”Se défaire des loyers et regrouper différents départements (gestion du trafic, support de services techniques, IT ou encore services généraux) en un même lieu constitue une opportunité financière tout en permettant de renforcer les synergies. Infrabel prévoit un retour sur investissement endéans les 7 ans, à raison de 14 millions d’euros d’économies par an. Ces économies permettraient à Infrabel de réorienter 14 millions d’euros par an vers les activités opérationnelles de l’entreprise et pour offrir un réseau ferroviaire de qualité,” nous détaille Infrabel. Pour le moment, le gestionnaire ne souhaite pas s’exprimer sur le gabarit qu’il demande pour son siège, un point qui inquiète certains riverains du quartier. Nous en apprendrons davantage lors de l’enquête publique qui ne devrait plus tarder.