Procès des attentats à Bruxelles : "Je me sentais du côté des morts, il m'a fallu reconstruire un chemin vers les vivants"

Sandrine Couturier, directrice d'une association, se trouvait, le 22 mars 2016 à 09h10, dans la deuxième voiture de la rame de métro où se trouvait le kamikaze Khalid El Bakraoui. Elle a livré son témoignage d'une voix douce, posée, ponctué de quelques notes d'humour.

"J'ai pris le métro à Demey. J'étais assise côté fenêtre donnant vers le quai. Nous sommes arrivés à la station Maelbeek. J'étais sur mon GSM, je n'ai donc pas vu le jeune homme porteur d'un sac à dos. Il y avait quatre rangées de sièges qui nous séparait. Le métro a redémarré. Je me rappelle me sentir être attirée vers l'avant. À ce moment-là, ça a explosé. Je me souviens de la violence d'un choc sur le haut de ma poitrine, et d'avoir vu le toit du wagon qui s'ouvre comme une boîte de conserve. Mon cerveau a alors fonctionné très très vite et je n'avais qu'un seul but: sortir", a relaté la rescapée.

Sandrine a été évacuée en ambulance vers l'Hôpital Militaire de Neder-over-Heembeek. "On a soigné mes brûlures au visage et aux mains. Un médecin m'a dit que c'était des brûlures au deuxième degré et que je pouvais rentrer chez moi. Ensuite, mon mari et mes filles sont venus me chercher et on a fondu en larmes dans les bras les uns des autres", a-t-elle décrit, photos d'elle le visage rouge et gonflé à l'appui, prises à l'hôpital. La victime s'est ensuite rendue tous les jours auprès de son médecin pour soigner ses brûlures et enlever les petits éclats métalliques qui s'étaient logés dans son visage. "Il m'en reste encore", précise-t-elle. Sandrine avait également un tympan perforé et subit une perte auditive permanente.

Après avoir été soignée pour ses blessures, elle a entamé un long cheminement pour retrouver un équilibre psychologique. "Je me sentais du côté des morts, il m'a fallu reconstruire un chemin vers les vivants", a-t-elle confié, ajoutant avoir pensé à un moment donné que la mort pourrait être une délivrance. Elle a pu surmonter ce sentiment de fatigue profonde et de tristesse grâce à sa famille, à un suivi psychologique et à un travail réalisé avec une journaliste qui a consigné ses émotions et celles d'autres victimes, au jour le jour durant un an, aboutissant à l'écriture d'un livre. C'est aussi le "groupe des petites copines", qui la lie à quatre autres femmes rescapées des attentats, qui l'a aidée. "On s'est beaucoup moquées du kamikaze qui s'était trompé de sens en prenant le métro [à la station Pétillon]", a-t-elle raconté en guise d'anecdote.

Au travers de son témoignage, Sandrine Couturier a évoqué aussi la répercussion de ces attentats sur la vie de ses proches. "Pendant plus de deux ans, mon mari et mes deux filles ont tout gardé pour eux. Pour ma fille cadette, qui avait 16 ans en 2016, une mère qui a été dans les attentats dont tout le monde parle était un fardeau", a-t-elle notamment déclaré. Elle a aussi, comme beaucoup d'autres victimes, dénoncé le manque d'empathie des médecins conseils, qui évaluent l'incapacité de travail. "Aucun d'entre eux n'a cherché à savoir vraiment comment j'allais. Ils jouent de manière ignoble sur les réponses qu'on donne et posent des questions dirigées vers la minimisation de nos maux".

Au-delà d'une reconstruction psychique, c'est aussi une reconstruction sociétale que cette rescapée des attentats a entrepris. Celle-ci est passée par la rencontre de mères de jeunes qui avaient rejoint le Djihad en Syrie. "C'était un engagement pour construire une autre société, basée sur la connaissance de l'autre, et pour retisser du lien social. Ça m'a fait du bien. J'ai retrouvé une place dans la société et j'ai accepté d'affronter la complexité du monde pour construire un autre avenir", a-t-elle calmement relaté.