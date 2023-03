Solution miracle contre le chômage de longue durée ? À Forest, la mission locale a testé et ça marche, mais elle manque de financements

Mais les offres d’emploi ne poussent pas sur les arbres en ce moment. La méthode IOD implique un long travail sur l’offre plus que sur les demandeurs avec du démarchage auprès des entreprises. “On cible les très petites entreprises qui n’ont pas forcément de service ressources humaines, qui peuvent être frileuses à recruter. On regarde leurs besoins, on construit l’offre d’emploi avec juste les qualifications nécessaires”. Par ce biais, Luc Piloy assure éviter les phénomènes de surqualification ou de discrimination à l’embauche. “On rassure les entreprises qui, par peur, ont tendance à chercher le mouton à cinq pattes. Nous, on propose aux entreprises un candidat qui correspond à leur besoin.”

Les travailleurs de la mission locale veillent aussi à ce qu’un cadre d’intégration idéal soit proposé aux personnes très éloignées de l’emploi qui décrochent un poste. “On les suit pendant le premier mois pour qu’il n’y ait pas de problème avec l’entreprise ou d’incompréhension et qu’il soit bien formé au maniement des logiciels ou des machines.”

Deux tiers des effectifs ne seront plus financés

Depuis 2016, la mission locale a lancé une équipe test avec quatre personnes et, depuis 2018, l’organisme a été financé par un Social Impact Bond pour l’étendre. Des investisseurs privés financent le projet à hauteur de 2,5 millions d’euros. Sur base d’une échelle d’évaluation de réussite, si les critères sont remplis, la Région bruxelloise assure le retour sur investissement. Autrement dit, c’est le secteur privé qui prend le risque de l’investissement. Depuis 2018, les équipes IOD ont contacté 6 000 entreprises partout dans Bruxelles et entériné un vrai contact avec mille d’entre elles. 674 chômeurs longue durée de la région ont ainsi pu trouver un poste. Mais aujourd’hui, les équipes sont menacées. Le Social Impact Bond s’achève le 31 mars. Et personne ne prend le relais pour le moment. La mission locale va donc devoir se séparer de deux de ses trois équipes.

”On va perdre des carnets d’adresses et une expertise. Cette méthode et peut-être plus coûteuse mais la méthode classique ne fonctionne pas avec ce public plus éloigné de l’emploi. Ça demande des moyens humains importants. 2/3 de notre temps, nous le passons avec les entreprises.” Une source d’espoir pour Luc : les fédérations patronales. “Il y a un retournement du marché de l’emploi avec des secteurs comme l’Horeca ou la construction qui n’arrive plus à recruter. Cette méthode pourrait les intéresser.” Vu l’ampleur du chômage à Bruxelles, il estime qu’il faudrait au moins une dizaine d’équipes sur Bruxelles. Forest était la seule. “Et cela demande du temps de mise en place. Il faut contacter les entreprises, les accompagner dans les créations d’offre. Sur les 674 personnes qui ont retrouvé un emploi, 60 % ont accédé à une offre qui n’était pas sur le marché. C’est donc nous qui l’avons créé avec l’entreprise. On crée de l’emploi.”

Priorité : L’obligation de formation

Sur les 87 700 demandeurs d’emploi inoccupés que comptait Bruxelles en février, 41 700 le sont depuis plus de deux ans. Actiris est en train d’évaluer les différents dispositifs réservés aux chômeurs longue durée (dont l’IOD) pour voir sur lesquels l’agence pourrait concentrer ses aides budgétaires. Elle reconnaît que les résultats de l’IOD sont “assez positifs et encourageants.”

Du côté du cabinet ministre en charge de l’Emploi Bernard Clerfayt (Defi), on ne prévoit pas de généralisation de cette pratique “qui reste très coûteuse”. On préfère se concentre sur “l’obligation de formation pour les chômeurs longue durée (prévue pour septembre 2023).” Une démarche “complémentaire” selon Luc Piloy, mais “qui ne règle pas tout. Tout le monde n’a pas besoin d’une formation, certains métiers n’en nécessitent pas. L’IOD ne règle pas tout non plus, ce sont des outils diffèrent et pour les chercheurs d’emploi. Il faut diversifier ses outils pour coller aux situations parfois très différentes.”

Le cabinet du ministre assure que la porte n’est pas fermée pour l’IOD : “il faut que les organismes volontaires postulent à nos appels à projets ciblant les chômeurs de longue durée et leurs projets seront analysés par le jury.”

En attendant les missions locales de 19 communes envoyait des chômeurs à Forest pour qu’ils puissent profiter de cette expérience qui va pâtir de la fin de son financement