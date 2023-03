Une nouvelle école, une crèche et 111 logements à deux pas du pont Van Praet : les travaux pour “ZIR 4” commenceront en 2025

©D.R.

Dans un premier temps, l’école sera ouverte uniquement pour des élèves de première secondaire. Puis l’année suivante, il y aura des classes de première et deuxième. Ainsi lorsque la première aile du futur bâtiment scolaire ouvrira ses portes en septembre 2026, elle pourra accueillir directement des premières, deuxièmes et troisièmes secondaires. Pour les niveaux supérieurs, la seconde partie du bâtiment ouvrira en 2027.

”Une aile spécifique est dévolue au degré inférieur et adaptée au développement du tronc commun. Une seconde aile est destinée au degré supérieur. Équipé d’une grande salle de sport et d’une salle culturelle ainsi que d’un grand réfectoire, directement accessible de l’extérieur, ce nouvel équipement scolaire se veut résolument ouvert au quartier et sera accessible aux habitants et aux associations en dehors des heures scolaires,” explique la commune dans un communiqué.

Un quartier mixte

Une crèche de 56 places (4 sections de 14 enfants) s’intégrera dans ce nouveau quartier de même que 111 logements locatifs moyens répartis sur deux îlots : au croisement Croix de Guerre et Croix du Feu, et également sur le site de l’école. Ce dernier espace accueillera 82 logements et 46 place de parkings. 800 m2 seront réservés à des activités économiques (tant commerce que production). “Les futurs locataires pourront également profiter d’un parking vélo et d’espaces communs (cours, jardins, salles polyvalentes) tel qu’un jardin collectif en cour intérieure privative.”

Coût total : 67 millions d’euros dont 26,3 pour l’école. Les travaux commenceront début 2025.