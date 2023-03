Après plus d’un mois de fermeture, les ongleries de la Galerie du Centre à Bruxelles rouvrent “sous des conditions strictes”

À lire aussi

On apprend ce vendredi, via l’échevine bruxelloise Ans Persoons (Vooruit), que les ongleries vont pouvoir rouvrir “sous des conditions strictes”. “27 ongleries ont été auditionnées individuellement et de nouvelles visites sur place ont été effectuées par le service Sécurité Publique de la Ville de Bruxelles. Suite à cette enquête, le bourgmestre a pris la décision de rouvrir de manière transitoire les ongleries capables d’apporter la preuve qu’elles répondent aux conditions strictes de sécurité et salubrité publiques. Cette réouverture reste bien transitoire car, à terme, il est demandé à l’ensemble des ongleries, en plus de répondre à ces conditions strictes, de mettre en place un système collectif de ventilation avec une évacuation par le toit”, apprend-on dans un communiqué.

Une période transitoire de deux ans

L’arrêté de fermeture, pris par le bourgmestre Philippe Close (PS), évoquait pour rappel, entre autres, un non-respect du permis d’environnement, des soupçons de “déversements de produits chimiques dans l’égout”, et un “trouble à la salubrité publique” lié effluves de solvants. Des études avaient alors été réalisées par Bruxelles Environnement. ”Les mesures de qualité de l’air effectuées le 1er mars par Bruxelles Environnement en quatre lieux différents (à l’entrée et dans une salle du cinéma, dans la galerie commerçante ainsi que le parking) ont montré l’absence de composés organiques volatiles”, avait pourtant exposé le 17 mars l'administration régionale.

Les établissements ont deux ans pour se conformer aux conditions, qui touchent notamment l’installation électrique, l’évacuation des déchets, le stockage de solvants et l’aération. “Une réouverture définitive et une levée de l’arrêté du bourgmestre ne sont possibles que si les ongleries répondent aux conditions strictes et que si l’ensemble des ongleries installent un système d’extraction individuel raccordé à un réseau collectif de ventilation avec une évacuation par le toit.”