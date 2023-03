Front commun de comités de quartier à Anderlecht : “on se sent humiliés”

©D.R.

Les anciens slogans des opposants au plan Good Move de Cureghem ont vite refait surface. Les verts en ont pris pour leur grade mais, cette fois, les revendications furent plus larges : “Non à la gentrification”, “Respectez les consultations Mégafon” (les réunions avec les habitants organisées par la commune par quartier pour recueillir les doléances des riverains et mettre en place des plans d’actions, NDLR). Dénominateur commun : le sentiment d’un manque d’écoute

Au programme du conseil : trois interpellations citoyennes. L’une portait sur la sécurité et le manque de stationnement rue de Biestebroeck, une autre sur les travaux en cours du Bon Air et une dernière sur le plan de circulation prévu pour Moortebeek.

Le conseil s’annonçait tendu mais s’est finalement déroulé dans le calme en comparaison aux précédents. Le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) a commencé la séance par un rappel du règlement d’ordre intérieur sur l’interdiction des invectives et des insultes. “Les dernières séances du conseil ont été chahutées et des membres du conseil ont demandé que des mesures soient prises.”

Pour la première interpellation : l’échevine en charge de la Mobilité Susanne Muller Hubsch (Groen) a promis une réunion prochainement avec les riverains au sujet du traitement des problèmes de sécurité et des blocs de béton rue de Biestebroeck

Bon Air : les citoyens “infantilisés”

Au Bon Air, on accuse la commune de prendre trop de libertés par rapport au permis d’aménagement de plusieurs placettes du quartier. “Les travaux ont commencé le 1er mars : nous en avons été informés le jour même et, encore, pas tous les habitants alors que cela impacte tous les quartiers. C’est l’entrepreneur qui a prévenu les habitants.” Les riverains présents ont également dénoncé la méthode de concertation autour du projet. “Il ne correspond en rien à nos demandes.” les aménagements des “trottoirs suicidaires” de l’avenue d’Itterbeek et autres ne sont pas prévus au programme. “On se sent humiliés, infantilisés”

L’échevine a assuré que les plans ont déjà été adaptés en fonction des doléances de riverains. “Nous investissons dans votre quartier, nous cassons le cercle vicieux alors que la zone a été négligée pendant des années”. Susanne Muller Hubsch a encore rappelé que les placettes ne sont qu’une première phase et que des discussions devront suivre. “Vous faites les choses à l’envers, ont répondu les riverains. Nous allons demander l’arrêt des travaux car ils ne respectent pas le permis. La commune doit réintroduire un permis. On veut reprendre le dialogue à la base.”

Moortebeek les riverains “trompés”

Pour l’interpellation sur le plan de circulation de Moortebeek, récemment présenté par la commune, la demande fut simple : son annulation. Les interpellants ont déploré une méthode de consultation citoyenne trompeuse et un plan qui ne répond à aucun besoin du quartier. “Il n’y a pas de trafic de transit à Moortebeek. Ce plan va produire plus de problèmes et exclure les familles, les soignants, les aidants qui vivent en dehors du quartier mais qui le font vivre.” Le ton est un peu monté dans le public lors de la réponse de l’échevine.

Susanne Muller Hubsch a réaffirmé la présence de trafic de transit sur certains axes. Première phase pour mai juin, rien ne change pour les habitants du quartier, juste peut être des légers détours. De son côté, le bourgmestre a rappelé le besoin de “se remettre autour de la table”.

Bref pas mal de discussions à venir. Une question dépassant les problématiques anderlechtoises est restée en suspens après cette soirée de débats : la légitimité des comités de quartier. En effet, certains représentants de riverains présents au conseil de ce jeudi ont accusé la commune de concerter uniquement les comités de quartier qui vont dans le sens de la majorité.

RRU : avis défavorable

Autre point à l’ordre de jour : le règlement régional d’urbanisme, alias Good Living. La commune devait rendre son avis à la région sur ce point. L’administration anderlechtoise avait produit une analyse du RRU qui s’achevait sur un avis favorable mais particulièrement conditionné (en 21 points). Le MR, au vu du nombre de remarques sur le document souhaitait que la commune marque un avis négatif “pour activer un feu rouge à la région.”

Avant l’examen de l’amendement des libéraux, le bourgmestre leur a coupé l’herbe sous le pied en proposant que l’avis de la commune soit “défavorable” : “l’essentiel c’est que nos 40 pages de remarques arrivent à la région.” On notera tout de même que la majorité anderlechtoise a validé un avis négatif contre un texte porté par le ministre Pascal Smet (Vooruit), membre du même parti que certains conseillers de la majorité communale anderlechtoise.