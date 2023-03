On a visité le nouveau BIG’c : 4500 m2 de jeux en plein cœur du Westland Shopping à Anderlecht (VIDÉO)

Le 7 avril prochain, BIG’c (Brussels indoor games center) ouvrira ses portes. C’est le gros bébé de Francesco Losavio cofondateur du centre. “On voulait quelque chose qui parle à tout le monde, enfants, ados, familles, adultes, entreprises et accessible pour tous les portefeuilles.”

Big C shopping Anderlecht . Fransesco ©Bernard Demoulin

Du choix, vous en aurez. Le BIG’c est vaste de plus de 4 500 m2 sur trois niveaux, il regroupe une salle de jeu d’arcade de 32 machines, deux espaces horeca, un bowling, des jeux en réalité virtuelle un laser game et Prison Islande, 32 cellules inspirées des jeux d’escape game.

Le désormais directeur a vu les choses en grand. Le bowling n’est pas un simple bowling, c’est un “hyperbowling”. “Vous pouvez faire une partie classique et quand vous avez fini, il y a plein d’autres jeux possibles à base de lumière avec des quilles qui valent plus de points ou des jeux avec les rambardes. Idéal pour les enfants.

Côté réalité virtuelle aussi le centre ne s’arrête pas au modèle des salles plus classiques. “On fait tout sans fils : il y aura deux modes de jeux. Un plus statique contre des zombies et un en équipe où l’on peut s’affronter et bouger dans toute la salle.” Une nouveauté est même déjà annoncée dans les mois qui suivront l’ouverture : un karting en réalité augmentée. “On conduit un vrai kart mais c’est à travers des lunettes Google que l’on visualise la piste. Il y a des interactions rendues possibles avec le circuit.”

Bref impossible de s’ennuyer, et on ne vous a pas encore parlé de l’immense espace de jeux pour enfants, des salles de karaokés pour faire vos meilleures reprises de Johnny entre amis à l’abri des regards des autres clients, ou encore du laser game sur la thématique des mangas, là encore une première, et sans autre équipement que le fusil.

Il y avait du sable au sol quand on est arrivé

Quasi 9 mois de travaux auront été nécessaires pour métamorphoser l’espace loué au Westland. “On avait prévu 6, mais ça a pris du retard. Là, il nous reste du mobilier à réceptionner et un grand coup de nettoyage à passer. Il y avait du sable au sol quand on est arrivé.”

Francesco trépigne à l’idée d’ouvrir alors que les équipes sont encore en formation. “On leur a fait tester Prison Island. Ça dure une heure par groupe de 3 à 5 et chacun marque des points par cellule et à la fin il y a un classement entre les groupes.” Chaque cellule est à son univers et propose des mécaniques des jeux différentes, adresse réflexion observation…

Trente personnes se relaieront pour faire tourner ce centre qui restera ouvert même en dehors des heures du Shopping. Vous pourrez venir vous défouler de 10 à 22h du dimanche au jeudi et de 10h à 00h les vendredis et samedis.

À l’approche des beaux jours, ce sera aussi l’occasion aussi de profiter de la terrasse qui sera installée sous la passerelle, devant l’entrée extérieure du site coté Boulevard Sylvain Dupuis.

Francesco, déjà rôdé dans le secteur (il gère un centre sur le boulevard Anspach et un Jump XL à Bockstael) est très optimiste. “Avec 5 ou 6 millions de visiteurs par an, si l’on capte même juste 3 % des visiteurs du Shopping on est déjà très bien. Et nous, on va aussi ramener un autre public au Westland c’est du win-win. “On a déjà des réservations d’entreprise” pour des sessions de tram building en plein laser game. “On a même une salle de réunion à leur proposer.”

Et l’entrepreneur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : “j’ai une ouverture de prévue aussi à Anvers. Mon associé de Mi 12 en a une de programmée à Gembloux. Les affaires marchent bien.”