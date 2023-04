Floralia, rendez-vous immanquable des amoureux de tulipes à Grand-Bigard, retardé : “la nature a quinze jours de retard”

À lire aussi

Mais une année n’est pas l’autre, et les basses températures persistantes de cet hiver ont retardé le développement des fleurs. Les organisateurs ont alors fait le choix de geler la vente de place pour quelques jours. “Ça ne vaut pas la peine de faire le déplacement ce week-end. On veut que les visiteurs soient contents. On leur dit : revenez dans deux semaines quand tout sera fleuri.”

Ceux qui tiennent absolument à visiter le site ces jours-ci sont toutefois les bienvenues. La promenade dans le vaste domaine de 14 hectares est accessible, et quelques parterres sont déjà fleuris. Même si le spectacle floral est loin d’être optimal.

Une édition de transition

Outre ce faux départ dû aux caprices de la nature, l’organisation de cette 20e édition ne s’est pas déroulée comme prévu. “C’est une année de transition”, explique la châtelaine. L’habituel collaborateur néerlandais, sur qui reposait la conséquente logistique de l’événement floral, a en effet quitté le projet pour des raisons de santé. Une alternative a dès lors dû être trouvée “en catastrophe” pour le remplacer.

Malgré tout, les amateurs de tulipes devraient quand même en avoir pour leur compte d’ici quelques jours. Cette année encore, un million de fleurs ont été plantées aux abords du majestueux château. L’exposition florale Floralia est ouverte jusqu’au 4 mai. Ouverture tardive synonyme de prolongation ? Tout dépendra des caprices de la nature et de l’état des floraisons, indique l’organisatrice.

Floralia ; Isidoor Van Beverenstraat 5, Grand-Bigard ; de 10h à 18h ; 16€ par adulte, 14€ pour senior ; 5€ pour enfant gratuit pour les moins de 6 ans.

