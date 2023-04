En mars 2021, le gouvernement bruxellois a donné son feu vert à la mise en place de ce comité d'experts scientifiques indépendants qui doit produire annuellement un rapport pluridisciplinaire destiné à alimenter le débat sur les mesures prises par la Région-capitale en lien avec ses objectifs climatiques.

Dans son leur premier rapport, les experts n'ont pas éludé certaines questions épineuses, dont celle de la densification, au cœur par exemple du débat autour de la friche Josaphat.

Les experts recommandent de "poursuivre une densification intelligente, qualitative et abordable de Bruxelles". Concernant les zones vertes inutilisées (friches) situées en zones de construction, telles que Wiels et Josaphat, "la Région pourrait miser sur un réensauvagement et la création de nature en n'affectant qu'une partie minimale de la surface à des programmes de construction". "Des répartitions telles que 10-20 % de bâti, 20-30 % de parcs accessibles et 60 % de réserves naturelles urbaines seraient possibles", écrivent les experts.

Selon eux, la densité de population problématique est rarement la conséquence d'une densité de construction excessive (indice plancher/sol), et presque toujours la conséquence d'une concentration de précarité. Ainsi, les quartiers pauvres et précaires comme à Molenbeek et Saint-Josse ont la même densité de construction que les quartiers aisés d'Ixelles et d'Uccle, mais le nombre d'habitants/km² est beaucoup plus élevé. Le comité d'experts recommande dès lors de créer un observatoire des inégalités socio-environnementales.

"Encourager les plans de financement publics pour la rénovation énergétique"

En matière d'énergie, le rapport recommande d'"encourager les plans de financement publics pour la rénovation énergétique, qui s'adressent en premier aux logements sociaux et aux ménages précarisés". Le comité d'experts demande aussi au gouvernement d'être plus ambitieux pour le déploiement du photovoltaïque.

Concernant la rénovation du bâti, le rapport appelle à de nouvelles simplifications institutionnelles et administratives pour accélérer la délivrance des permis d'urbanisme.

Ce premier rapport sera présenté et débattu au Parlement prochainement.

"Les outils proposés vont être analysés afin d'estimer ce qui peut être fait pour améliorer la relation entre l'action climatique et les enjeux sociaux. C'est une priorité pour moi, dans le cadre de la mise en œuvre de notre Plan Air Climat Énergie, mais aussi dans le cadre de mes actions en tant que Ministre de l'Action sociale et la Santé", commente Alain Maron (Ecolo), cité dans le communiqué.