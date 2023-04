La ville de Bruxelles a déjà son projet de rénovation, qui comprend un rooftop sur le toit, d’après le média Bruzz. Le projet inclut également des rénovations à l’intérieur du bâtiment, dont deux étages vont être détruits pour surélever les plafonds et permettre une mezzanine au rez-de-chaussée et au premier étage.

Il y aurait ainsi une zone d’accueil et de restauration au rez-de-chaussée, puis un espace de commerce de détail au premier étage, un atelier de mode au second et des bureaux au troisième. Le rooftop serait la conclusion de cet élégant projet.

Mais les travaux ne commenceront que dans un an.