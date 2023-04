L’unique grand supermarché du quartier fermé, les Heembeekois se sentent isolés : “Neder, c’est le désert”

©Ro.Ma.

”Tout le monde va à l’hypermarché Carrefour de Strombeek maintenant… mais c’est loin”, résume François, qui effectue les trajets pour sa mère. Car sans voiture, l’itinéraire est un véritable parcours du combattant, avec deux moyens de transport à prendre (tram et bus), ou une trotte de 40 minutes. “Je demande à ma fille de faire les courses. Ce n’est plus possible autrement”, témoigne à l’arrêt de bus Monique, senior heembeekoise.

Et certains ne lésinent pas sur les kilomètres. “Quand on est habitué à Delhaize, on veut retrouver un Delhaize”, explique Nicole, non motorisée. “Désormais, je vais en transport en commun jusqu’à la Bourse.” À savoir 7 kilomètres, et plus d’une demi-heure de trajet.

Système D pour ceux qui veulent rester dans le quartier. Outre quelques petites épiceries, l’unique alternative de ce côté du canal est le Carrefour Express situé dans l’artère commerçante, rue Vekemans… désormais éventrée en raison du chantier pour l’arrivée du tram 10. “Les personnes âgées ne savent pas passer avec tous ces travaux”, soupire Hélène, tenancière du café Au Bon Coin. Josiane, de Vilvorde, sort deux sacs en main du Carrefour : “Ce sont des courses pour mon papa en maison de repos ici. Ce n’est pas pratique non, tous ces travaux. Mais sans voiture, on n’a pas beaucoup choix.”

Au petit Carrefour, on ne le cache pas : les clients ont afflué en masse après la fermeture du Delhaize. Mais malchance de calendrier, le tentaculaire chantier du tram débutait une semaine après. “On avait prévu moins de stock. Le magasin s’est rapidement vidé, et il a fallu s’adapter”, relate le gérant Ulas Esen, “dans l’incertitude” quant aux prochaines semaines.

”Les personnes âgées d’ici se sentent délaissées”

À la station-service à côté du Delhaize, pas d’afflux massif, mais des demandes somme toute atypiques : “on m’a demandé de la poudre à lessiver, de l’eau de Javel… Des choses qu’on ne m’aurait jamais demandées avant”, explique le gérant Patrick, présent avenue des Croix de Guerre depuis 19 ans, et qui ne cache pas ses contrariétés. “Les personnes âgées d’ici se sentent délaissées.”

Car outre les produits, c’est tout l’isolement d’un quartier que la fermeture du Delhaize met en lumière. “Neder, c’est le désert”, assène Nicole, habitante du quartier depuis un demi-siècle. “Habituellement, on va également au Delhaize pour retirer de l’argent”, explique le septuagénaire Louis. “Et maintenant ? On doit aller à De Wand, mais impossible de se garer. Ils ont tout supprimé ici, banque et poste.”

Au Delhaize fermé, on ne cache pas avoir le moral dans les chaussettes. Une situation “insupportable”, nous glisse une employée gréviste. “On comprend le désarroi des clients. Mais ils doivent savoir : cette grève n’est pas contre eux, mais contre la direction”, ajoute son collègue. Sans avoir la moindre idée de quand le magasin rouvrira.