"Une manœuvre immobilière grossière": des associations dénoncent l’installation de conteneurs pour l’accueil d’Ukrainiens au Chant des Cailles

La récente nouvelle de l’installation, pilotée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), de 15 conteneurs pour l’accueil de réfugiés ukrainiens sur le site a remis le feu aux poudres.

À lire aussi

Selon le communiqué de la SLRB, les travaux d’installation devraient prendre six semaines, et nécessitent “la pose de dalles de béton préfabriquées et superficielles sur une couche de sable stabilisé”. Partenaire de la majorité locale, le MR, interrogé par La Libre Belgique, voit dans ce projet un “tour de passe-passe” des socialistes pour faire avancer le projet de logements sociaux. Avis partagé par des associations, qui ont manifesté ce week-end leur opposition à la construction du site.

Mobilisation ce samedi contre l'installation de conteneurs sur le Chant des Cailles à Watermael-Boitsfort. ©D.R.

Mobilisation ce samedi contre l'installation de conteneurs sur le Chant des Cailles à Watermael-Boitsfort. ©D.R.

Les 40 “représentants de collectifs citoyens” rassemblés ce samedi (Cailles. Kwartel, Les Amis du Champ des Cailles et TuiniersForum des Jardiniers) considèrent que le permis d’urbanisme n’autorise pas ce chantier, et appellent à trouver d’autres sites déjà bétonnés et d’autres alternatives pour l’accueil des familles ukrainiennes, notamment via les bâtiments publics inoccupés. “La pose de conteneurs sur le Chant des Cailles est une manœuvre immobilière grossière destinée à préparer le terrain pour des constructions qui serviront de support électoral.”

Face aux réticences, le député régional Martin Casier (PS), conseiller d’opposition à Watermael-Boitsfort, défend l’installation de ces conteneurs : “Ces deux terrains appartiennent aux locataires sociaux du Logis-Floréal, ils ont donc une vocation sociale et solidaire”.