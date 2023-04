World of Mind: un musée pour défier votre cerveau à Bruxelles

120 expériences sur 1 500 m2

On trouve au WOM des expériences instagrammables, qui font de belles photos souvenirs, comme l’illusion de la chaise de Beuchet, et d’autres jeux sur la perspective.

Mais au-delà de la photo, les illusions d’optiques servent à montrer le décalage entre le perçu et le réel. En interrogeant ce que l’on voit – un rond plus grand, une couleur plus foncée – et en offrant un outil pour en avoir le cœur net: soit une latte, soit un échantillon de la couleur, que le sceptique peut appliquer aux deux endroits pour constater qu’il s’agit bien exactement de la même teinte.

Il y a un zootrope, les serpents tournants de Kitaoka, des images qui font apparaître des taches inexistantes, courber des droites… Ces représentations qu’un adulte peut avoir rencontrées dans sa vie, on peut faire découvrir aux plus petits en format XXL, dans un climat d’échange et d’explications

La vue n’est pas le seul sens induit en erreur par le WOM. Il s’attaque à notre ouïe avec l’illusion de la Cambiata, au toucher, en nous faisant tâter des surfaces en matières différentes, et en demandant laquelle est la plus chaude, tout en mettant à disposition un thermomètre, pour recouper la réponse. … Désarçonnant !

Expérience immersive

On ne sort pas tout à fait indemne du WOM, grâce à plusieurs expériences immersives impressionnantes, qui vont crescendo: un couloir zébré qui met à mal notre équilibre ; un couloir "white out" qui brouille notre perception ; un passage dans le noir, perturbé par le clignotement de lampes qui font perdre le nord, jusqu’au très déstabilisant vortex, où les rampes latérales ne sont pas un luxe, tant on a le sentiment de tanguer. Avec des routes alternatives pour ceux qui refusent l’aventure.

Le vortex offre des sensations proches d’une attraction foraine.

Le WOM offre une approche ludique de la science, notamment grâce à des jeux et expériences interactives bluffantes, par écran interposé. "On s’amuse, on s’intéresse, puis on développe un aspect scientifique, c’est notre marque de fabrique", dit Henri Dubois, à qui l’on doit, avec la société Tempora, des expositions comme Einstein l’autre regard (2005), C’est notre Terre ! (2008-2010) ou la scénographie du War Museum de Bastogne, du musée Maillol à Paris ou du Mudia à Redu… entre autres.

Pour s’amuser davantage, des magiciens sont prévus, ainsi que des animations autour du mouvement pour les groupes scolaires: "Sur le thème du mouvement pour les plus petits, et de la perception pour les plus grands. Nous allons y ajouter un atelier autour des fausses images, avec chat GPT." Mais le scénariste sait que les adultes sans enfants trouveront énormément de plaisir à visiter le musée, entre amis, "et ils pourront aller plus loin dans les explications grâce aux QR codes présents à côté de chaque expérience ".

Pour ne rien gâcher, le nouveau musée est situé à Tour&Taxi, Shed 4bis, dans un environnement qui ne cesse d’embellir.

+ Le WOM est ouvert du mardi au dimanche. Tarif standard 17,50 €, tarif réduit (jeunes de 6 à 25 ans) 14,50 €.