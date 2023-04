À Vos Services, la société du CPAS de Molenbeek en PRJ, 264 000 euros de dettes à l’ONSS

À Vos Services est avant tout une entreprise à finalité sociale. Elle permet à des femmes infraqualifiées d’accéder au marché de l’emploi via l’activité de titres-services. L’entreprise opérait correctement, chaque année en bénéfices, avant 2019 et un premier bilan dans le rouge. Pour Ahmed El Khannouss, c’est là une conséquence de la reprise de l’entreprise par l’actuel échevin de l’Économie et de l’Emploi, Amet Gjanaj (PS).

Une solidarité qui fait mal

Seulement voilà, l’administrateur délégué d’À Vos Services, Pascal Duquesne, dénonce “une instrumentalisation politique sur le fond d’une entreprise à finalité sociale” et livre une analyse différente… Selon lui, le mauvais bilan de 2019 est surtout lié au fait qu’AVS a participé à renflouer les caisses d’une autre entreprise molenbeekoise, Greenworks. “Cette entité, très mal gérée, a fait aveu de faillite en 2019. À Vos Services ne pourra pas se relever de cette perte, d’autant que l’année suivante la crise covid vient lui pousser la tête sous l’eau.”

Et en effet, le Covid passant par-là, AVS termine les années 2020 et 2021 dans le rouge avec un malus de 85 000 puis de 106 000 euros. Et avec ça, la perte d’agrément permettant d’exercer en région flamande n’a pas aidé non plus. Et l’entreprise compte 264 000 euros de dettes à l’ONSS, seule dette dans les comptes de l’entreprise. Ni Duquesne, ni Gjanaj ne s’en cachent vraiment : l’avenir de la société est menacé, “mais on fera tout pour conserver l’emploi”. Aucune garantie n’est donnée pour autant, mais l’administrateur délégué assure que c’est là l’objectif principal.

C’était justement l’enjeu de l’assemblée générale qui s’est tenue jeudi dernier. Afin d’éviter la dissolution sèche, l’entreprise se lance dans une procédure de redressement judiciaire collective (à faire valider par le juge). “L’idée, c’est de préserver l’emploi”, assure Pascal Duquesne. À terme, AVS risque tout de même de disparaître mais l’emploi ne serait pas menacé étant donné qu’un autre organisme communal pourrait reprendre la mission.