Dépôts clandestins, poubelles sorties trop tôt, etc. Evere passe en phase de répression : “on a suffisamment prévenu”

Début 2021, Evere lançait son plan propreté, conçu en neuf actions : ramassages collectifs, panneaux de sensibilisation, flyers, distribution de cendriers portables et sacs pour chiens… Deux ans après, l’heure de la répression a sonné, annonce le bourgmestre Ridouane Chahid (PS). “Pendant plusieurs mois, on a fait de la prévention. On continue ces opérations, mais on passe à la phase de répression. Il y avait parfois jusqu’à présent une zone grise. Maintenant, c’est de la non-tolérance. On a suffisamment prévenu.”