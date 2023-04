”Lors de leurs observations, les policiers ont remarqué des individus entrer et sortir dans un laps de temps assez court dans ce café. Les soupçons de vente de stupéfiants sont confirmés lorsqu’ils ont vu deux individus procéder à un échange rapide de main à main”, explique la police. Qui a arrêté l’acheteur et le vendeur présumé. “Ce dernier avait tenté de se débarrasser d’une pochette contenant 2,5 grammes de résine de cannabis en la jetant sous une table. 350 euros et 9,7 grammes de résine ont néanmoins été retrouvés sur lui.

Lors de la perquisition à son domicile, la police a trouvé 3 950 € et 82 grammes de cannabis. Le suspect a reçu une citation directe et devra comparaître devant le tribunal correctionnel.