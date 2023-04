Une partie de Monopoly finit en bagarre au katana : deux blessés dont un grave lors d’une altercation à l’Altitude 100

Ce dimanche 2 avril, un groupe de quatre personnes – un homme et trois femmes – jouait au célèbre jeu de société sur la vie publique. La partie et surtout l’horaire et son lieu ont visiblement agacé un riverain. L’habitant sort de chez lui, bâton en main, et une altercation verbale s’engage entre lui et les joueurs. Le fils de l’habitant décide alors d’intervenir. Il sort lui aussi de la maison à son tour, armé d’un katana dans son étui. “Le joueur a essayé de saisir le katana et a retiré l’étui. Le fils a essayé de le récupérer,” nous explique la zone de police Midi.

Les deux hommes en sont venus aux mains et le katana, sorti de son fourreau, a provoqué de sérieuses blessures aux deux individus. Tous deux ont été transférés à l’hôpital. Le joueur a déjà pu en sortir mais les jours du fils sont toujours en danger.

Le fils et le joueur ont été arrêtés. Après audition, le joueur a été relaxé.