Crise politique à Saint-Josse : Emir Kir enlève les compétences principales de trois échevins socialistes

Véritable coup de théâtre à Saint-Josse. Le collège communal de ce mardi matin a dû être mouvementé, et pour cause : Philippe Boiketé, Nezahat Namli et Loubna Jabakh, tous les trois socialistes, sont démis de leurs compétences principales, à savoir : le Logement, l’Urbanisme, l’Enseignement et la Petite Enfance. “Les raisons ce remaniement sont notamment liées à des faits sérieux tels que l’absentéisme répété et non-excusé lors des séances du Collège et du Conseil, l’absence de rigueur et de transparence dans le suivi des dossiers, les charges ad hominem (contre le président du CPAS, Luc Frémal, NDLR), l’absence de considération de l’intérêt général et de la collégialité”, justifie la commune dans un communiqué.