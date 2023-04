Eau brune, chauffage bloqué à fond et rats : les étudiants de l’ULB dénoncent des kots insalubres

Pour Rose, impossible de consommer l'eau du robinet de sa chambre. ©D.R.

Si ce n’était que ça. Quelques minutes plus tôt, Rose retrouve Osman, il habite l’étage en dessous. Comme l’ascenseur est en panne en ce moment, les deux amis remontent par les escaliers et en profitent pour passer en revue les points noirs de leur lieu de vie. Ils commencent par la cuisine, et le frigo. “Il ne ferme plus mais si on veut en installer un petit dans notre chambre, il faut payer cinquante euros pour l’année…” Surtout qu’il faut parfois partager la cuisine avec des souris, “et elles prennent la confiance, l’autre soir, je cuisinais, et une souris est montée sur le plan de travail pour s’approcher de ma bouffe”.

Vestiaires de foot, dodo dans la cuisine…

Dans les douches, de l’autre côté du couloir, l’ambiance n’est pas bien différente. Quand une douche fonctionne, Osman doit s’assurer que l’eau soit chaude ou que le pommeau ne soit pas entièrement rouillé, “ça ressemble vraiment à un vestiaire de foot”. Quant à Rose, elle ne se douche plus là, elle trouve des solutions. “L’an dernier, on n’avait plus d’eau chaude, je me douchais à froid… Puis j’ai chopé une angine. Alors, je suis allé me doucher chez une amie qui n’habitait pas dans un kot de l’ULB. En pleine crise de l’énergie, j’ai demandé à l’ULB si c’était possible d’avoir une compensation financière. Ils ont refusé.”

Enfin, viennent encore l’isolation et la moisissure qui gagne du terrain dans certaines chambres. “Mon voisin a des problèmes de peau et des problèmes de respiration à cause de ça, déplore Rose. Une autre a dormi tout l’hiver dans la cuisine car elle n’avait plus de chauffage dans sa chambre.”

À lire aussi

Pour la chambre, les deux étudiants payent 260 euros par mois. Sur son site, l’ULB annonce 288 euros pour l’année prochaine, qui semble avoir conscience de la tension sur le marché de l’immobilier estudiantin. “Dans le contexte économique difficile qui touche notamment les jeunes, la demande de logement abordable dépasse largement l’offre dans la capitale. En parallèle des 651 chambres situées sur ses campus, l’ULB conclut donc des partenariats avec des résidences privées pour offrir une solution à ses étudiants.”

Et de concéder avoir conscience de la situation dans le bâtiment Héger, sur le campus du Solbosch. “Tout le système de chauffage sera changé cette année. Les sanitaires de l’aile A ont été rénovés en 2018 et ceux de l’aile B le seront en 2023. Tous les châssis seront également remplacés en 2024 au plus tard. Nous faisons appel à des entreprises spécialisées pour régler les problèmes qui se présentent dans l’intervalle.”

D’ici-là, Rose et Osman essayeront de trouver d’autres logements abordables pour l’année prochaine, “mais même avec trois jobs étudiants, je n’y arrive pas”.