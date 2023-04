Le Kauwberg, à Uccle, bientôt mieux encadré et protégé : “le but n’est pas de créer une réserve naturelle inaccessible au public”

Espaces verts à Bruxelles ©D.R.

Reste celui de la zone du Kauwberg (134 ha), qui devrait être approuvé en deuxième lecture dans les prochaines semaines. Ce site, qui accueille les vestiges des défenses aériennes de la Seconde Guerre mondiale puis qui hébergea des briqueteries, va donc bientôt connaître quelques changements.

©D.R.

Zone préservée et écopâturage

Lorsque Bruxelles Environnement (BE) reprend la gestion de l’espace bien connu des Ucclois, l’agence découvre des prairies dans un état inquiétant en termes de biodiversité. Avec le départ des vaches il y a quelques années, d’autres espèces ont disparu du site comme certaines chauves-souris. Avec le plan de gestion Natura 2000, l’objectif est de protéger les espèces présentes sur le site, à savoir les abeilles sauvages qui se plaisent bien dans les buttes de la sablière, le lucane cerf-volant, les chauves-souris ou encore les théclas du bouleau (papillon estival orangé).

zone préservée pour les abeilles sauvages ©D.R.

Pour ce faire, des espaces préservés seront créés où ni les promeneurs, ni animaux domestiques ne seront autorisés. Cette mesure a aussi pour but de protéger les oiseaux qui nichent au sol.

Pour retrouver de la diversité en prairie, un appel sera bientôt lancé pour implanter de l’écopâturage pour moutons et ânes. Les zones de pâture tourneront assez souvent. Laisser un animal trop longtemps sur la même zone augmente en effet le risque qu’ils attrapent des parasites. Les zones de pâturage seront tour à tour ouvertes aux animaux puis au public dans un système de roulement.

©D.R.

Bruxelles Environnement va également expérimenter des zones d’”étrépage”. En retirant la première couche du sol, trop riche en azote, on ouvre en effet la possibilité à de nouvelles espèces de s’implanter. Le site sera en partie ouvert pour une meilleure jonction entre les prairies.

Les chiens moins libres

Sur place, ces changements ne convainquent pas forcément. Lors de la visite du ministre de l’Environnement Alain Maron, l’Ecolo s’est fait interpeller par des promeneurs qui ne comprennent pas forcément pourquoi les chiens ne pourront plus courir partout en liberté dans les prairies et sous-bois du Kauwberg, comme c’est le cas aujourd’hui. “Les chiens aussi peuvent faire des dégâts et certains maîtres ne les maîtrisent pas bien.” Mais le ministre le répète : “le but n’est pas de créer une réserve naturelle inaccessible.”

©D.R.

Dans les zones Natura 2000, les pays européens se sont engagés à concilier activité humaine et protection de la nature. D’ailleurs, l’aménagement du cheminement des visiteurs sera repris dans le plan. L’échevine uccloise en charge de l’Environnement le rappelle aussi : “Il y a une tolérance pour le moment de la part de Bruxelles Environnement. Le plan est construit en concertation avec les habitants et les associations, parfois les mêmes qui s’étaient mobilisés il y a des années pour préserver le site.”