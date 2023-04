Polémique autour d’un match de boxe entre policiers et jeunes dans un musée de Molenbeek : "Le Mima lui-même maintient le flou"

Local Heroes, c’est le nom d’une exposition célébrant les sportifs des alentours du Mima, musée bien implanté à Molenbeek. L’expo veut rendre compte de “l’éducation de la jeunesse aux valeurs de la cité par le biais du sport et des arts” en mixant des projets artistiques et sportifs au sein des murs du musée. Jusqu’à présent, le concept avait été salué par la presse et les visiteurs, mais l’organisation, ce jeudi soir, d’un combat de boxe entre policiers et jeunes du quartier a changé la donne. Le concept : “mettre une raclée aux préjugés”. En réalité, il s’agit davantage d’un “sparring”, un entraînement sans vainqueur désigné, que d’un combat à proprement parler.