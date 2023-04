Jan Jambon (N-VA) tacle le label 'ramadan friendly' mis en place par certains théâtres bruxellois : “une vision paternaliste de l’acteur culturel”

Ces théâtres et maisons de culture, une vingtaine au total, ont tous signé la charte 'ramadan friendly', qui “assure l’accueil et le respect des publics pendant la période du ramadan”. Cette charte propose ainsi de permettre au public de rompre le jeûne durant les représentations, en pleine conscience du contexte des représentations dans lesquelles il se trouve”, de “mettre à disposition du public de grandes carafes d’eau Et ce, en accès libre”, “d’adapter les heures de début de performance en fonction des heures de rupture du jeûne, dans la mesure du possible”, “d’offrir de la nourriture au public” telles que des dattes, du lait, de la soupe halal, etc.

”Une telle ingérence religieuse dans la pratique culturelle et artistique me semble très problématique”, écrit-il. “Il s’agit d’avertissements au public mais cela peut aussi conduire à une forme d’autocensure chez les créateurs de culture. Alors que la culture doit exciter, défier et surprendre. À mon avis, cela témoigne aussi d’une vision plutôt paternaliste de l’acteur culturel.” L’élu N-VA craint ici que la démarche ne cause plus de préjugés et de méfiance mutuelle. “Et cela est en contradiction avec l’ambition de ce gouvernement flamand de lutter contre la ségrégation.”