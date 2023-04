Selon les mutualités, 30 000 à 35 000 personnes en Région bruxelloise pourraient prétendre à l’Intervention majorée mais n’en bénéficient pas. Ce non-recours est principalement dû à la méconnaissance des droits sociaux liés au statut BIM, à la complexité des démarches administratives et au manque de connaissances des travailleurs sociaux sur les conditions pour obtenir ce statut.

Le statut BIM permet actuellement aux familles à faibles revenus d’accéder aux soins de santé et de bénéficier de tarifs sociaux pour l’eau et l’énergie. Plusieurs milliers d’habitants de la Ville de Bruxelles qui n’en disposent pas, pourraient y prétendre.

Le CPAS de la Ville de Bruxelles a créé en son sein une cellule, chargée d’aider les personnes pouvant bénéficier de l’intervention majorée à constituer leur dossier. Il a conclu avec les organismes assureurs un protocole permettant de leur communiquer efficacement les dossiers.

Selon celui-ci, les travailleurs sociaux du CPAS, ceux en contact avec des habitants de la Ville et les associations à vocation sociale identifient les publics concernés et les orientent vers la Cellule BIM du CPAS lorsque nécessaire. Celle-ci analyse la situation du candidat, l’aide à constituer son dossier et l’accompagne dans ses démarches auprès des mutualités partenaires. Les mutualités reçoivent les candidats et enclenchent la procédure nécessaire à l’octroi du statut.

Avec les organismes assureurs partenaires, le CPAS organisera, dans le courant du mois d’avril, quatre sessions de formation à l’attention des travailleurs sociaux en contact avec des habitants de la Ville, qu’ils relèvent des services publics ou associatifs, afin de les outiller pour informer et orienter leurs publics.