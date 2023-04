Procès des attentats à Bruxelles : "J'ai une part de responsabilité" dans les attentats, reconnait Hervé Bayingana Muhirwa

Laurence Massart a de nouveau retracé le chemin de vie de l'accusé, de sa naissance à Kigali à aujourd'hui, revenant sur les étapes marquantes de son existence, comme l'assassinat de son père, opposant politique rwandais, l'exil du reste de la famille lors du génocide en 1994, son arrivée en Belgique ou encore le décès de son petit frère en 2011.

Après un début de vie compliqué pour des raisons géopolitiques, Hervé Bayingana Muhirwa parvient tout de même à mener une vie "classique" en Belgique, il suit des études secondaires en comptabilité, qu'il finira par compléter par un bachelier dans le domaine. Tout son entourage travaille dans le social, où il finit également pas trouver sa voie : il travaille dans un centre de la Croix-Rouge pour réfugiés lors de son arrestation en avril 2016. Un travail "d'ordre social, c'est plus gratifiant que la comptabilité. On travaille avec des humains, c'est venir en aide à des gens qui ont eu quelque part le même parcours que moi, des gens qui ont dû quitter leur pays pour une vie meilleure ici", a-t-il déclaré.

"Mais que faites-vous dans un box d'accusés ?", lui a demandé la présidente après la présentation de son curriculum vitae des plus classiques, soulignant le total décalage entre sa volonté affichée de faire le bien et sa présence dans un tel dossier. "Ce sont des circonstances (...) que je regrette énormément. Pas les rencontres, mais ce qui m'a amené ici", répond-il, ajoutant avoir été "forcément" touché par les témoignages des victimes qui se sont succédé le mois dernier.

Curieux de nature, très intelligent selon ses proches, Hervé Bayingana Muhirwa aime regarder des documentaires "pour passer le temps en s'instruisant". L'un d'eux, en trois parties sur l'Islam, bouleverse sa vie. C'est le portrait fait du prophète Mahomet qui le touche, "la façon dont il a réussi à changer la société en bien". L'objectivité du documentaire, dans lequel témoignent "des chercheurs, des historiens, des intellectuels" et dont les réalisateurs "étaient des blancs, donc pas partisans", le convainc de poursuivre ses recherches sur le sujet. Un livre, d'un auteur non-musulman, liste les incohérences entre la Bible et la science et tend à montrer que le Coran ne présente lui pas de contradiction. C'est le déclic.

Sa conversion ne crée pas de heurt dans la famille catholique, un de ses frères s'est de son côté converti au protestantisme. Il continue d'ailleurs à participer aux fêtes chrétiennes de son entourage, et sa famille dira que l'Islam l'a apaisé après la mort de son petit frère en août 2011.

Mais le statut de converti impose-t-il une relation de soumission aux musulmans "de naissance"? "Indirectement, on devait plaire aux autres. (...) On sent qu'on a le devoir de prouver qu'on appartient bien à la communauté", reconnait à demi-mot l'accusé, estimant qu'il s'agit d'une pression qui n'émane pas d'une personne en particulier.