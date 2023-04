Une pénalité de 40 € par personne pour les clients qui réservent une table et ne viennent pas : un restaurant ucclois franchit le pas

Et c’est loin d’être la première fois que des clients annulent en dernière minute ou ne se présentent pas après avoir réservé plusieurs couverts. “Ça a malheureusement toujours existé.” Mais l’annulation de ce lundi d’un aussi grand nombre de convives reste en travers de la gorge des restaurateurs, tant le manque à gagner est conséquent.

Dépité, l’établissement ucclois prend une mesure radicale : un système de garantie bancaire avec carte de crédit va être instauré, avec un prélèvement de 40 € par client en cas d’annulation tardive. “C’est une manière de sécuriser la réservation. On y songeait depuis longtemps, car ça ne peut pas continuer comme ça, surtout avec les temps durs que nous, l’Horeca, connaissons.”

”Obligé de passer par là”

Cette pratique de pénalité en cas de “no-show” est rare dans les restaurants traditionnels et brasseries de Bruxelles. On peut la retrouver dans des établissements gastronomiques, et à quelques autres adresses, comme chez Old Boy dans le quartier Tenbosch, au Tournant à Ixelles… Mais à Londres, par exemple, la garantie bancaire est devenue presque une norme pour les réservations. “Je pense qu’on sera obligé de passer par là”, soupire Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles, qui rappelle que le système existe déjà pour les hôtels.

”C’est terrible d’en arriver là, car cela implique notamment l’obligation d’avoir une carte Visa pour le prélèvement. C’est une barrière qui n’est absolument pas chouette. Cela place également le restaurateur dans un rôle de police.”

Mais aux grands maux les grands moyens, selon la présidente de l’Horeca bruxellois, pour qui le “no-show” devient “de plus en plus fréquent”, et touche également d’autres professions, comme les coiffeurs et métiers de soin. “Les gens ont de moins en moins de sens commun. On constate un individualisme croissant.”

Des restaurants de la capitale ont même commencé des systèmes de “black-lists”. “Prévenir le restaurateur devrait être normal. On n’imagine pas ne pas se rendre chez un ami pour dîner sans prévenir. Même chose chez le dentiste ou le médecin. C’est un manque de respect.”