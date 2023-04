À Ixelles, sept demandeurs d’asile expulsés d’un squat

Il s’agit d’un bâtiment vide depuis 2017, et dont la gestion est confiée à un conseil de la propriétaire, décédée. À l’intérieur, l’électricité n’était pas en bon état, et les occupants aidés par des associations (et encadrés par la commune) ont réalisé des travaux afin d’assurer plus de sécurité. “Le principal problème a été que l’arrêté d’inhabitabilité avait déjà été produit… et que si le moindre incident survenait, la responsabilité pénale du bourgmestre était en jeu”, souligne le Front Anti Expulsion. La commune parle de son côté d’une “ligne rouge à ne pas dépasser” pour les questions de sécurité, “on ne peut pas engager notre responsabilité”, avance le cabinet du bourgmestre. Le parc immobilier ixellois étant saturé, les demandeurs d’asile sont donc sans domicile depuis ce jeudi matin, “on va aller voir le Samusocial, sinon, on ne sait pas ce qu’on va faire”.