Après le Chapeau Blanc, une autre institution de la place de la Vaillance en faillite : “personne ne s’occupe des indépendants qui crèvent”

Elle a vu ses charges exploser cette année et ses clients s’enfuir à cause des travaux. “On est passé de 900 à 3000 euros de facture d’énergie et de 3200 à 3700 euros de loyer. Il faut compter aussi 11 % d’augmentation pour les salariés”', expliquait Carole, la patronne, à La DH il y a deux mois. “On a tout fait, et ce n’est pas les 2 000 euros de prime pour les travaux qui vont aider. À la commune, on nous dit que c’est bientôt fini, que les gens vont revenir avec le tram, mais nos habitués sont partis depuis bien longtemps et ont de nouvelles habitudes.”

Avec 50 % de chiffre d’affaires en moins par rapport à 2019, Carole voulait remettre la clef de son établissement. “On a un repreneur potentiel. Cela nous permettrait de ne pas faire faillite. Mais il veut installer des jeux pour être rentable et la commune refuse.”

Ce que ne comprenait pas son compagnon. “La commune veut que Carole fasse faillite. Elle fait ce travail depuis 20 ans et si elle fait faillite, elle va juste finir au CPAS toute sa vie. Organiser des travaux sans prévoir la survie des petits commerçants et restaurateurs, c’est un crime. Elle a dû mettre des gens sur la touche et elle vient travailler tous les jours pour faire des économies. Mais ce n’est pas en vendant des cafés 2,50 euros que l’on va combler le trou. Personne ne s’occupe des indépendants qui crèvent.”