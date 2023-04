Ces produits ne se dégradent pas et polluent sols et eaux de surface ou souterraines. Ils sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. “Des études montrent qu’une exposition chronique aux PFAS peut avoir des effets sur le foie, les poumons, le système hormonal, la reproduction et le développement. Outre les études de toxicité, une étude épidémiologique a trouvé des liens probables entre des taux élevés de PFOA (un type de PFAS) et certaines maladies telles que l’hypercholestérolémie, la thyroïde ou certains cancers.

PFAS : Bruxelles Environnement a analysé onze sites, près de la moitié est pollué. ©BE

Les résultats de cette campagne de tests ont montré que, sur les onze sites testés “dont les activités actuelles ou passées ont pu engendrer des émissions de PFAS”, des dépassements des valeurs guides de la Flandre ont été constatés sur trois sites au niveau du sol ​et cinq sites au niveau de l’eau souterraine. Soit, pour ce dernier, près de la moitié des sites testés dépassent les normes.

Une première campagne de tests menée fin 2021 sur 12 autres sites bruxellois a produit des résultats quasi similaires, fin 2021. Des dépassements avaient été constatés sur quatre sites​ au niveau du sol et sept sites sur 12 au niveau de l’eau souterraine.

Alors, cela présente-t-il un danger pour la santé des Bruxellois vivant sur les sites saturés en PFAS ? Non, répond Bruxelles Environnement. “Les dépassements constatés n’impliquent pas forcément une menace pour la santé et l’environnement. Dans certains cas, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si un risque existe. Cela dit, un point d’attention particulier est accordé à l’un des sites, situé à proximité immédiate d’habitations, et dont les eaux souterraines sont polluées par les PFAS. ​ Site qui n’est plus exploité à l’heure actuelle.” Par ailleurs, “il est important de noter que tant que l’eau souterraine n’est pas captée, il n’y a pas de risques avérés pour la population. Aucun captage d’eau souterraine n’est ​ autorisé dans cette zone”.

Bruxelles Environnement a informé le bourgmestre de la commune concernée et organisera une rencontre avec les riverains directement concernés pour leur expliquer la situation, les mesures qui seront prises, et leur demander l’autorisation d’effectuer des sondages sur les propriétés. Vu la situation, l’administration bruxelloise de l’environnement va en effet réaliser sur ce site, à sa charge, des études complémentaires pour déterminer l’étendue de la pollution, et évaluer les risques pour la santé et l’environnement. Les responsables des autres sites concernés sont invités également ​ à réaliser des analyses approfondies.