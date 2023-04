"Débagora" ou quand de jeunes Bruxellois interpellent les députés

Baptisé "Débagora: quand les jeunes se mêlent de politique", cette première édition organisée dans l'hémicycle du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait pour thème les inégalités.

Pendant toute la matinée, ces élèves de 5e et 6e secondaire, issus de quatre écoles tant du nord que du sud de Bruxelles, ont évoqué différents sujets comme les bavures policières, l'incapacité de la Belgique à héberger tous les demandeurs d'asile, la scolarisation des mineurs étrangers non accompagnés ou encore les droits humains au Qatar.

Ce projet, mené en collaboration avec l'ULB, l'UCLouvain et quatre organismes d'éducation à la citoyenneté, vise à conscientiser les jeunes à la chose politique. Il cherche aussi à les initier à l'argumentation et au dialogue, et leur permettre de rencontrer des jeunes issus d'autres milieux sociaux.

Depuis octobre dernier, ces élèves se préparaient avec leurs enseignants à interpeller, le plus pertinemment possible, des députés de tous bords politiques sur les sujets qu'ils avaient choisis.

D'autres jeunes ont, eux, imaginé et réalisé une campagne de sensibilisation sur ce même thème au moyen d'affiches, de créations audiovisuelles, de slam. Leurs différentes créations seront présentées ce jeudi au musée BELvue, à côté du Palais royal.

Outre son ambition éducative, le projet "Débagora" porte également un volet plus scientifique. Tout le travail auprès de ces jeunes est en effet analysé par différents chercheurs de l'ULB et de l'UCLouvain pour déterminer les moyens de sensibilisation les plus efficaces.

"Il y a une dimension citoyenne pour les jeunes et une dimension de recherche pour le monde politique", explique Émilie Van Haute, politologue à l'ULB.

Le projet "Débagora" sera de retour l'année prochaine, dans un contexte électoral. Le thème sera les jeunes dans la ville.