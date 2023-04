Nuisances des avions : Gilkinet promet une proposition sur le survol de Bruxelles d'ici le 21 juillet

"Mon objectif est de soulager les riverains, de les protéger. Je ferai une proposition en ce sens d'ici les vacances (parlementaires), d'ici le 21 juillet. Pour cela je devrai évidemment être suivi par l'ensemble du gouvernement et par les Régions", a-t-il déclaré lors de l'émission Bonjour Bruxelles de la chaîne de télévision régionale BX1, dont il était l'invité matinal.

"J'espère qu'en travaillant de manière systématique, on va pouvoir régler ce dossier", a ajouté M. Giliknet (Écolo), rappelant que le survol de Bruxelles et de sa périphérie était "l'un des dossiers les plus compliqués de la politique belge".

"J'ai fait un calcul de tout ce que l'État fédéral a dû payer depuis 2015 en astreintes et en frais d'avocats: c'est 24 millions d'euros à cause d'une non-gestion de ce dossier", a poursuivi le ministre.

"J'y travaille de façon systématique pour essayer de le résoudre", a encore fait valoir M. Gilkinet en énumérant les différentes mesures déjà prises: organisation d'états généraux, étude d'incidence, définition de normes de vent légales pour les mouvements aériens à Brussels Airport et de normes de bruit maximum, les Quota Counts (QC).

Il a aussi rappelé l'introduction, au 1er avril, de redevances variables pour les compagnies aériennes en fonction du bruit émis par leurs avions, de l'heure et du moment du décollage et de l'atterrissage et de la distance parcourue, une mesure contestée devant le Conseil d'État par les compagnies aériennes utilisatrices de l'aéroport de Zaventem.