Un quatuor de passeurs écope de peines de prison allant jusqu'à 42 mois

C'est à partir de cette première affaire que le second dossier a débuté. Après la condamnation, le smartphone du suspect a été examiné davantage, et il en est ressorti qu'il était impliqué dans d'autres faits, qu'il dirigeait et coordonnait.

Selon le parquet, les quatre prévenus ont transféré au moins une vingtaine de personnes d'Athènes vers le sol belge entre août 2019 et juillet 2021, pour qu'elles puissent ensuite poursuivre leur voyage vers d'autres pays. Quatre personnes auraient par ailleurs été emmenées vers le Luxembourg, et une autre directement vers la Suède.

Les victimes ont toujours voyagé en étant accompagnées d'un des quatre prévenus, en possession de passeports de personnes à qui elles ressemblaient. Lors du voyage, le passeur présent devait non seulement servir d'escorte, mais surtout s'assurer que les migrants payaient leur dû. Comme la plupart des victimes parlaient peu voire pas du tout anglais, elles étaient totalement dépendantes de leur accompagnateur.

L'homme préalablement condamné a reçu la plus lourde peine avec 42 mois de prison. Les trois autres prévenus ont écopé de 30 mois, 36 mois et trois ans d'enfermement.