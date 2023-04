Un trio condamné à 18 mois pour une série de vols à l'aéroport et dans des hôtels

L'enquête avait débuté le 1er juin 2022, lorsque deux hommes avaient été surpris en train de voler un sac dans un hôtel. Ils avaient profité du fait que la victime se servait au buffet du petit-déjeuner pour s'enfuir avec son sac, contenant entre autres un ordinateur et un téléphone portable. Les deux auteurs avaient été filmés par les caméras de sécurité dans le lobby de l'hôtel, et identifiés comme J.M. et T.T.

Trois mois plus tard, le 19 septembre, le même duo s'était retrouvé à l'aéroport de Bruxelles. J.M. s'y était rendu avec une voiture de location, et avait attendu dans le véhicule, tandis que T.T. et un troisième homme entraient en action au sein même de l'aéroport. Le duo était revenu un peu plus tard, avec un sac volé.

Le 1er octobre, J.M. et T.T. avaient encore volé un sac à main dans un hôtel à Diegem, une nouvelle fois au buffet du petit-déjeuner.

J.M. avait été retrouvé peu de temps après les faits, au moment où il allait rendre sa voiture de location. Selon le parquet, il avait déjà été condamné pour des faits similaires en janvier 2022, et impliqué dans un vol en France, en compagnie des deux autres suspects.

Le tribunal a pris en compte ces antécédents pour condamner les trois prévenus à des peines de prison de 18 mois.