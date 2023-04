Une chaussée d’Alsemberg flambant neuve, mais des clients qui ont changé d’habitudes : les chalands se font désirer malgré le retour du tram ©D.R.

Le concept store Ai 6 Angoli a ouvert en janvier 2020. Pas de chance : pile dans le mauvais timing pour ne pas recevoir d’aide de la région pendant la période Covid. L’établissement a pu ouvrir seulement quelques semaines “et ça marchait super bien. Très vite, les gens sont venus.” Mais, depuis le Covid et les travaux, ça ne revient pas. Piergiorgio y voit plusieurs facteurs. “Le quartier est en transition. Les nouveaux commerces n’arrivent pas à rester parce que les loyers sont trop élevés 4 500 euros, 5 000 euros pour des surfaces pas énormes (il nous montre une offre de location rue Xavier De Bue). C’est beaucoup trop cher. Le retour du tram n’a pas beaucoup changé les choses. Avec le départ de la commune rue de Stalle, on n’a plus de client le midi.”

La conseillère socialiste pointe un autre problème : le salut des commerçants pourrait venir de la clientèle locale mais un simple coup d’œil aux logements situés au-dessus des commerces suffit pour voir que beaucoup sont inoccupés. “Il n’y a plus de riverains dans les centres ou plus assez. Il faut rendre ce quartier attractif et ce n’est pas la prime de 5 000 euros (offerte par la commune sous forme de chèque-cadeau pour les nouveaux commerces, NdlR) qui va aider. Il y a des samedis où la chaussée est littéralement vide.”

Une chaussée d’Alsemberg flambant neuve, mais des clients qui ont changé d’habitudes : les chalands se font désirer malgré le retour du tram ©D.R.

Depuis janvier 2023, les commerçants ont recensé six fermetures ou annonces de fermetures dans le secteur. Il y a des magasins qui tiennent à peine cinq mois.

”Aider ceux qui craquent”

Dans le haut de la chaussée d’Alsemberg, on retrouve le président de l’association des commerçants, Dominique Binamé. De son côté, la clientèle locale est toujours là. Mais concernant les primes de la commune, il préférait qu’elle serve à aider “ceux qui craquent en ce moment. Il faudrait aussi et surtout attirer les jeunes ici.” Problème : Uccle, et surtout le centre, ne sont pas réputés pour ses loyers abordables ni pour sa vie nocturne. “Il faut un bar branché qui en attirera d’autres.”

Les commerçants et la conseillère communale rencontreront ce jeudi l’échevin Valentine Delwart (MR) en charge du Commerce pour parler de l’organisation d’événement pour le quartier. “À notre échelle, c’est la seule chose que nous pouvons mettre en place. Plutôt que de disperser des primes de 5 000 euros, on voudrait une vraie personne chargée de l’événementiel dans le quartier,” explique Piergiorgio.

Une dynamique positive

L’échevine, justement, est plus optimiste. “Bien sûr, il y a des appartements au-dessus des commerces qui sont inoccupés mais c’est un peu le cas dans chaque quartier commerçant. À chaque rénovation, on contacte le propriétaire pour l’inciter à faire des entrées séparées pour de potentiels locataires. C’est souvent l’absence de ces entrées qui bloque. Après, la cohabitation entre locataires commerces peut aussi créer d’autres problèmes.” Pour l’échevine, la fin des travaux rime quand même globalement avec le retour d’une dynamique positive. “On a moins d’espaces commerciaux vides. Les récentes fermetures sont majoritairement dues à des projets commerciaux moins matures. Bien sûr, je ne dis pas que tout va bien pour tous les commerçants. Ce genre de quartier n’est pas figé. Il y a aussi un changement des pratiques entre le télétravail et l’e-commerce. C’est normal de voir moins de monde le samedi. Le tram n’est pas non plus de retour avec son plein potentiel.”

Une chaussée d’Alsemberg flambant neuve, mais des clients qui ont changé d’habitudes : les chalands se font désirer malgré le retour du tram ©D.R.

Concernant les loyers, l’échevine constate tristement “que certains propriétaires, notamment les gros promoteurs, continuent de demander des loyers assez élevés. C’est comme cela que l’on peut faire perdre son identité à un quartier. Après, les promoteurs s’assurent des locataires d’un certain standing.”

Pour la demande des commerçants d’organiser plus d’événements dans le quartier, l’échevine se dit tout à fait prête à soutenir ce genre d’initiative. Elle déplore toutefois que certaines aides financières de la région (notamment via Hub Brussels) soient trop conditionnées et ne permette pas aux associations de commerçants de fiancer des initiatives cohérentes avec leurs besoins.