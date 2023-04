Ce week-end à Bruxelles, des magnolias par centaines

Jeu de piste, arbre à concombres et magnolias

- ©Jardin Botanique de Meise

Le Jardin Botanique de Meise, destination familiale de confiance aux environs de Pâques. C’est une nouvelle fois le cas en 2023 puisque, comme de coutume, l’immense parc de la périphérie met vos enfants dans la peau de petits détectives pour un jeu de piste de saison. De mission en mission, ils rechercheront les cristaux du lapin parmi les parterres, sous-bois et prairies. Et résoudront le mystère des couleurs manquantes. Le parcours de 2,5km est disponible jusqu’au 16 avril et se destine aux enfants de 4 à 12 ans. Leurs parents y trouveront aussi leur compte puisque Meise a ouvert deux nouvelles serres ce printemps : la méditerranéenne et celle de la forêt de nuages. Outre ce parcours qui surprend toujours en passant des températures européennes à tropicales, n’oubliez pas non plus de profiter des magnolias en fleurs. Vous y découvrirez même un… arbre à concombres.

+“Jardin Botanique de Meise”, Nieuwelaan 38 à 1860 Meise, de 10 à 18h (dernière entrée à 17h), 5 à 12€, gratuit en dessous de 6 ans

Bruxelles au pays des merveilles

- ©Kids Spring Wonderland

C’est le printemps à Tour&Taxis ce week-end. C’est en tout cas l’intention du festival Kids Spring Wonderland qui centralise à la gare maritime une ribambelle d’activités pour vos kets. On est ici dans du lourd : se produiront des vedettes du paysage médiatique néerlandophone comme Fred&Samson ou Mega Mindy. Mais c’est surtout tout un parc d’attractions qui se monte là-bas : death ride, 800m2 de châteaux gonflables, mur d’escalade, parc de trampoline, chaises volantes, maquillage, et même un arbre parlant et une rencontre avec le lapin de Pâques. Bref, de quoi occuper les enfants comme sur la digue belgo-néerlandaise. Et même les cuistax seront de la partie. Sachez quand même que le ticket d’entrée n’est pas donné : 17,50€ par personne, petit ou grand.

+“Kids Spring Wonderland”, jusqu’au lundi 9 avril à la Gare Maritime, de 10 à 18h, 17,50€

Ça vole haut à Schaerbeek

- ©Halles de Schaerbeek

Sortie de piste ce week-end aux Halles de Schaerbeek qui inaugure la 12e édition de son festival de cirque. En fanfare forcément, penserez-vous ? Eh bien pas nécessairement. Ou plutôt pas du tout : “Hors Pistes”, c’est le rendez-vous de la création contemporaine. Sous les feux de la rampe, tout ce que les troupes circassiennes basées à Bruxelles créent de plus avant-gardiste. Et on sait que notre capitale est aussi celle du cirque. Ça a l’air sérieux comme ça, mais ça reste du cirque. On frémit, on sourit, on s’étonne, on tremble. Et ça vole haut. Le festival dure jusqu’au 6 mai. Vous y verrez de vertigineux alpinistes, des barrières pas si infranchissables, un corps à corps avec le papier, du jonglage dansé et même des morts-vivants. Avec ce week-end des acrobates qui tentent de garder l’équilibre dans des décors mouvants.

+“Hors Pistes”, jusqu’au 6 mai aux Halles de Schaerbeek, programme en ligne. Décentralisation aussi à UP, rue Osseghem 50 à 1080 Molenbeek

L’impératrice du cinéma

- ©Le Palace

Une très grande dame du cinéma s’invite au centre de Bruxelles, en hôte VIP du cinéma Palace : Romy Schneider. Disparue il y a 40 ans, la star germano-française fascine toujours. D’où cette expo qui regroupe des affiches, des robes et accessoires, des photos de tournage et de nombreux extraits de sa filmographie. Mais aussi des pièces personnelles comme des lettres et carnets. Romy Schneider y prend la parole elle-même puisque vous pourrez la rencontrer à travers ses interviews d’époque. Vous suivrez la comédienne mythique depuis l’Autriche de ses débuts puis sa fuite en France et la rencontre avec les monstres sacrés que sont Visconti, Welles ou Sautet, mais aussi ses amours avec Delon et Trintignant. Ce week-end, le Palace projette l’inoubliable Sissi (dimanche 9 avril à 13h45) qui a fait de la jeune inconnue une impératrice du cinéma, cible déjà de la presse people de l’époque. La programmation des prochaines semaines prévoit par ailleurs une vingtaine de séances et événements retraçant la carrière de Romy Schneider. Qui a duré jusqu’en 1982 et son décès dans des circonstances dignes d’un scénario de film.

+“Exposition Romy Schneider”, au Palace, boulevard Anspach 85, tous les jours (10-18h) jusqu'au 25/06/2023, 8/10 €

Musique d’aujourd’hui et pour demain

- ©AB

Gros week-end à l’AB où BRDCST revient pour la 6e fois. Fête, beats et défrichage sont à l’affiche pour 3 jours de son non-stop, en mode festival. On y débarquera de partout dans le monde pour un voyage qui va de la techno au jazz en passant par le rock, le punk ou l’ambiant. La soirée du samedi s’annonce forcément la plus courue. On y entendra des stars comme Kode9, Tim Hecker, Steve Gunn. Vendredi, c’est James Holden qui emmène l’affiche alors que dimanche sera plus métissé et axé sur la voix. Gaye Su Akyol y reçoit l’honneur d’être la première artiste turque en tête d’affiche de BRDCST. Et l’AB prévient : “attendez-vous à de la pop dissidente qui tire à boulets rouges sur le régime d’Ankara”.

+“BRDCST”, les 7, 8 et 9 avril 2023 à l’AB, 22/23€, pass 50€

- ©Les Équinoxes

Soirée de fête aussi à la Tricoterie à Saint-Gilles. S’y tient ce samedi 8 avril le 2e festival Les Équinoxes. Tout est dans le titre : le rendez-vous se présente comme un “festival féministe pour imaginer et construire ensemble un futur plus inclusif et durable”. Vous y partagerez donc une tonne de concerts, dont celui de la jeune Liégeoise qui grimpe Rori. Le bar s’annonce “bien rempli” et on n’y oublie pas les kids évidemment : ils seront bichonnés avec des histoires, des bricolages et des jeux. Le prix est libre mais conseillé à 15€. Les organisatrices prévoient du son jusqu’à 2h30 du mat. Et conseillent de venir tôt car la Tricoterie n’accueille que 600 personnes en même temps.

+“Les Équinoxes”, ce samedi 8 avril à la Tricoterie, 158 rue Théodore Verhaegen, 1060 Saint-Gilles