La kermesse a lieu jusqu’au 1er mai autour de la place Emile Bockstael. Chaque jour, de 13h à 23h, les visiteurs pourront profiter d’une vingtaine d’attractions : des manèges comme la pêche au canard, les autotamponneuses, le trampoline et le moulin. Il y aura également des attractions plus ludiques comme la boîte à rire, le casino et le tir.