Le new Magasin 4 a obtenu son permis

Pendant treize ans, les amateurs de musique alternative ont pu trouver refuge au Magasin 4. On a cru un moment que l’histoire était terminée, mais le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS) a confirmé jeudi que la salle de concert ne devra fermer ses portes que temporairement. Magasin 4 a décroché le précieux sésame lui permettant de poursuivre ses activités.

La nouvelle salle, située à l’angle de l’avenue du Port et de la rue de l’Entrepôt, pourra accueillir 500 fêtards. Le bâtiment, qui couvre une superficie de 890 mètres carrés, a été conçu par le bureau d’architectes Central, en collaboration avec la Ville de Bruxelles, l’Agence de développement urbain, la Région bruxelloise et Magasin 4. Le projet, dont le coût s’élève à un million d’euros, est financé par le Contrat de rénovation urbaine Citroën-Vergote.

Le nouveau visage du Magasin 4 verra le jour en 2024, année qui le verra célébrer son 30e anniversaire. Soit un an plus tard que prévu. En attendant l’ouverture de la future salle, et pour faire patienter les rockeurs, Magasin 4 organisera des concerts dans divers lieux de la capitale.