Les casinos pris à la gorge pas l’État, Philippe Close réagit: '“Je ne vois pas quel casino peut survivre avec cette décision budgétaire”

Les restrictions récentes de la publicité pour le secteur en Belgique en est d’ailleurs la preuve. Et le dernier ajustement budgétaire fédéral prévoit de faire rentrer 45 millions d’euros dans les caisses en supprimant la déductibilité des taxes dans le calcul de l’Isoc. Simplifions : les acteurs du monde du jeu de hasard seront désormais taxés une première fois et paieront un impôt des sociétés sans “supprimer” les taxes du décompte dans le calcul de leurs revenus. La mauvaise affaire. En particulier pour les établissements qui ont déjà des difficultés à être rentables sur leurs activités “offline”.

guillement “Je ne vois pas quel casino peut survivre avec cette modification budgétaire.”

Mais, cyniquement ou non, taper dans les caisses des casinos et des salles de jeux est-il un bon calcul pour la communauté ? Du côté de Bruxelles, où l’on compte plusieurs salles de jeux, mais aussi le plus grand casino du pays, le Viage, le calcul est vite fait. En cas de clé sous la porte, la ville de Bruxelles pourrait perdre sa redevance annuelle de 3,6 millions d’euros et la Région pourrait voir les retombées, qui varient entre 15 et 20 millions d’euros selon les années, s’évaporer.

2024, date importante pour le Viage

Pour différentes raisons sur lesquelles on ne va pas s’attarder, une fermeture serait tout de même étonnante. Mais notons que la concession du Viage doit être renouvelée en 2024 et que la question de la rentabilité est sur la table. “Un casino crée de l’attractivité, quoi qu’on en dise. Mais je ne vois pas quel casino du pays peut survivre avec cette modification budgétaire. Les Régions vont réagir, ce sont elles qui seront les plus impactées”, commente à ce propos Philippe Close.

Du côté de la Région, pas de réponse. Et du côté du Viage, on se refuse à tout commentaire pour le moment. “Nous évaluons la situation […], c’est encore trop tôt” pour se prononcer officiellement, nous dit-on. Mais des recours (coûteux) devant la Cour constitutionnelle ne sont pas, dans l’absolu, impossibles.

Une diabolisation du secteur ?

En Wallonie, les langues se délient. Jean-Christophe Choffray, responsable Jeux chez Circus (qui détient le Casino de Namur et celui de Spa) estime qu’il y a “une diabolisation du secteur du jeu et une politique qui ne prend pas la mesure des conséquences de ses choix”. Pour lui, les seuls gagnants sont les casinos frontaliers et les acteurs illégaux des paris online. “Il ne faut pas minimiser l’impact du secteur illégal. Il est présent là où le secteur légal n’est pas”. S’il se dit sensible à la thématique de l’addiction au jeu, il avance que les mesures prises par le gouvernement “vont à l’encontre du bon sens. Nous voulons bien baisser notre visibilité, mais là, ça devient extrême. On ne peut plus envoyer un mail publicitaire à nos clients dont le profil est déjà vérifié et contrôlé. Je comprends que l’État cherche de l’argent, mais les opérateurs et petites salles de jeux qui n’ont pas de présence online vont faire faillite”, affirme-t-il. Ce qui n’est pas le cas de Circus, précisons-le, puisque le groupe a des activités online.

969 millions d'euros de mises (Gross Gaming Revenue) en 2020 online et offline, malgré le Covid.

“Il n’y a eu aucune discussion avec les différents opérateurs. Sur les 180 salles de jeux, environ une cinquantaine d’indépendants 100 % offline sont en danger et les casinos physiques vont perdre encore de l’argent. Est-ce que ça a un sens ?” Il tient à rassurer pour son secteur : “Les casinos ne vont pas mettre la clé sous la porte. Mais en bon gestionnaire, si l’on considère séparément l’activité physique et l’activité online, les coûts d’entretien, de loyer, les salaires du personnel et la hausse plus importante des taxes pour le offline… certains devront envisager des réductions de coûts, voire des licenciements”, dit-il, avec une certaine prudence et sans forcément parler de son groupe.

Un autre acteur du secteur déclare, en off, que les recettes de l’État risquent d’être impactées au-delà des 45 millions espérés et que les acteurs internationaux, qui auront une visibilité lors d’événements retransmis en Belgique, seront les grands gagnants. Au détriment des acteurs belges et de l’État, donc.

Pour se faire une idée des retombées annuelles, rappelons qu’en 2020, malgré la chute de près de 50 % des rentrées à cause du Covid, les casinos ont généré près de 50 millions d’euros en “offline”. Et c’est 81 millions pour les salles de jeux, 113 millions pour les cafés et… 123 millions pour les enseignes de paris. Rien qu’en “physique”. La manne est énorme. 373 millions en tout. Et en online ? 595 millions. D’où, peut-être, la volonté de l’État de ponctionner le secteur.

Un double discours ?

Les arguments de défense du milieu du jeu peuvent faire penser aux arguments de l’industrie du tabac à propos de la contrebande. “Si ce n’est pas nous, des acteurs illégaux reprendront le flambeau”, pourrait-on simplifier. Mais l’un de nos intervenants rétorque : “L’activité online est accessible de partout, à presque n’importe quel âge. Restreindre les activités légales ne va que favoriser les acteurs illégaux.”

Et sur le fond, l’État joue-t-il un double jeu ? Alors qu’il est détenteur de la Loterie nationale, qui a pour rappel enregistré en 2021 près de 1,53 milliard d’euros de recettes, avec ce que cela peut comprendre comme retombées directes et indirectes. Mais le cabinet du ministre de la Justice n’a pas pu nous répondre. Injoignable. La période des congés scolaires en Flandre n’aidant probablement pas.

Reste donc à voir comment gérer le dossier en prenant en compte la santé mentale des joueurs, les répercussions directes et indirectes pour l’économie et les recettes de l’État ainsi que les velléités du secteur. Pas évident.