Manu Chao pour lancer la salle Java à Anderlecht

La salle Java a été inaugurée à Anderlecht fin 2021. La commune compte aujourd’hui faire repérer cette espace de plus de 500 places entre le parc des étangs et le quartier Erasme, le long de la drève Olympique. La commune ne cache pas ses ambitions : “cette salle peut intéresser des tourneurs d’artistes qui viendraient compléter ce que nous proposons déjà dans cette espace. On est heureux d’avoir pu négocier Manu Chao pour lancer cette dynamique”. Manu Chao et la renommée qui le suit sont donc censés ouvrir la voie.