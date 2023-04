Une chasse aux œufs à Bruxelles ? Voilà où emmener vos petits chercheurs d’or brun ce week-end

Incontournable, la chasse aux œufs du parc Wolvendael à Uccle (samedi 8 avril, 14-18h) s'inscrit en 2023 dans une démarche antigaspi. Malin : la commune zappe désormais les emballages d’alu. Les enfants reçoivent un panier et ramassent des jetons biodégradables disséminés par milliers. Ils les échangent ensuite contre des sachets d’œufs en chocolat, avec un max de 3 sachets par petit gourmand. 6 œufs bonus (1 or, 2 argent, 3 bronze) vaudront de repartir avec des chèques commerce locaux. Et puis les plus petits pourront chasser sans la concurrence dans grands dans leurs aires séparées près des plaines de jeux. Bien vu. Animation et restauration sont évidemment du menu.

De nombreux autres endroits attendent les petits chercheurs d’or brun. C’est le cas au Centre Belge de la BD (8, 9 et 10 avril de 10 à 17h) où le Marsupilami cherche à retrouver ses œufs dans les sous-bois de la jungle de Palombie (complet malheureusement mais une liste d’attente est ouverte). Au Musée BELvue (9 avril de 11h à 18h30 et 10 avril de 9h30 à 17h, 1€ sur réservation via le ticket BELvue Chasse aux Œufs), les cloches ont encodé leurs surprises dans une cachette secrète. Mais celle-ci ne s’ouvre qu’en réussissant les missions, questionnaires et dessins du parcours (en extérieur ou intérieur selon la météo). N’oubliez pas votre petit panier. À Anderlecht, c’est au Musée de la Médecine que ça se passe. Là aussi : jeu de piste à travers les salles pour repartir avec un cadeau chocolaté (8 et 9 avril de 13 à 15h, 6-12 ans, 1€/enfant, réservation obligatoire avant ce 7 avril à 15h30 au 02/555.34.31 ou via brigitte.dhossche@hubruxelles.be). On suppose qu’il ne faudra pas extraire les œufs au scalpel…

Très bien vu aussi, la chasse aux œufs inclusive de la plaine de jeux uccloise Le Monde d’Ayden, adaptée à tous les enfants. Ça se passe le lundi 10 avril sur trois créneaux à réserver (entre 10 et 18h30) et ça coûte 28€ (de 1 à 12 ans). Le tarif comprend la rencontre avec le lapin de Pâques, le bricolage d’un panier et l’accès complet aux modules de jeu. Et surtout une attention particulière à votre enfant.

Pas rassasié ? Vous pouvez compléter le tableau de chasse en suivant la carte au trésor du Stardust Park, avenue du Globe à Forest. La plus grande plaine de jeu indoor de Bruxelles a planqué ses merveilles dans ses 4000m2 de jeux (8, 9 et 10 avril de 10 à 19h, entrée de 10 à 14€, les adultes ne payent pas). Avec 3 zones réservées aux moins de 4 ans. Option plus bucolique : la chasse au trésor du Jardin Botanique de Meise qui propose un parcours de 2,5km parsemé d’énigmes à résoudre pour repartir avec une surprise (jusqu'au 16 avril, 5 à 12€).

Impossible de dégoter un moment ce week-end pour débusquer les trésors dans les tulipes des jardins bruxellois ? Pas de panique : certains événements se tiennent aussi la semaine prochaine. C’est le cas au parc Elisabeth de Koekelberg (mercredi 12 avril de 12 à 16h). Depuis l’esplanade de l’ancienne église de Berchem-Sainte-Agathe, on s’aventurera dans le bois du Wilder (dimanche 16 avril, 9h30-16h30, sur inscription) avant de rebondir dans des châteaux gonflables.