L’Union investira 10 % de ses recettes dans des projets sociaux, environnementaux et locaux

Concrètement, l’Union Inspires se base sur deux axes : la durabilité et le social. Le club souhaite particulièrement se renforcer sur ce deuxième point en créant de nouvelles actions au niveau local à Saint-Gilles ou Forest, ou en poursuivant (voire renforçant) des actions déjà en place telles que du foot en marchant avec des résidents de maisons de repos, ou un travail avec l’ASBL l’Îlot, bien connue pour son travail avec les sans-abri. Au total, 180 activités par an sont organisées par Union Inspires.

”Céder 10 % de nos recettes commerciales à notre engagement en faveur d’un tissu social local plus fort et à nos ambitions en matière de développement durable est une étape logique pour nous. Lier le succès commercial du club à Union Inspires signifie beaucoup pour les questions sociales et climatiques qui nous sont également très chères. Inspirer nos fans n’est pas seulement un objectif, c’est vital pour nous en tant que club”, avance Alex Muzio, le président des jaunes et bleus.