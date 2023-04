7 millions de dettes à la police, Saint-Josse remboursera tout d’ici juin

À lire aussi

Sept millions, donc selon M. Boiketé. D’où vient ce chiffre ? Comment en est-on arrivé-là ? “Ça donne en tout cas une image catastrophique d’une commune qui ne tient pas ses engagements, et envoie un message schizophrénique”, commente le conseiller de police Frédéric Roekens (Ecolo). Difficile pour lui, malgré son poste, de dire l’origine de ce non-paiement, mais “c’est une dépense budgétisée, elle est censée être connue”. Et de noter que la commune est également endettée auprès d’autres instances.

Les salaires toujours payés

Pour le bourgmestre Emir Kir, tout ça relève de l’enfumage et du brouhaha inutile. “Déjà, il n’y a pas de problème de trésorerie à la police. Tous les salaires sont payés à temps.” Mais le bourgmestre le reconnaît, les six derniers mois de l’année 2022, Saint-Josse n’a pas honoré sa dotation envers la zone de police nord. La cause : le remplacement compliqué du receveur communal, La DH en avait d’ailleurs fait état à la veille en septembre dernier et annonçait des facturations qui prendraient du retard.

Le maïeur tennoodois rassure, “le nouveau receveur communal a fait le nécessaire”, et un plan d’apurement a été approuvé il y a deux semaines, et toutes les créances seront épongées pour le mois de juin. Selon lui, il n’y a aucun lien de causalité entre le non-paiement et la situation sécuritaire dans le quartier nord.

Ce qui est lié, en revanche, c’est la sortie de son premier échevin à ce sujet sur Bx1 et le retrait des compétences de ce dernier par Kir en début de semaine. Une situation amenée à se répéter, alors que Saint-Josse doit encore boucler son budget, dans lequel est notamment abordée la question de la dotation à la police…