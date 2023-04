L’avenue de Tervueren en fête le dimanche 7 mai

Autant le savoir, le dimanche 7 mai prochain entre 11h à 19h, la longue et prestigieuse avenue de Tervueren sera le théâtre de son grande kermesse annuelle. Échoppes de commerçants, de brocanteurs, d’associations et d’animations investiront l’artère sur trois kilomètres. La liste des activités, spectacles et animations est longue. Elle peut être consultée sur le site web des communes de Woluwe-Saint-Pierre ou d’Etterbeek.