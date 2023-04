Le Zinneke de bronze est une version miniature de la célèbre œuvre d’art représentant un chien bâtard bruxellois de Tom Frantzen, qui se trouve dans la rue des Chartreux, au cœur de Bruxelles. Le zinneke est un croisement entre différentes races de chiens. Il symbolise la diversité de Bruxelles, où les habitants combinent une culture de zwanze avec une attitude ouverte à l’égard des personnes du monde entier.

Sven De Man, Esther Herten et Jonathan Smeyers du restaurant estaminet "In 't Spinnekopke" ont reçu un Zinneke de bronze. Le restaurant "In 't Spinnekopke" s'ajoute ainsi à la liste des ambassadeurs informels de Bruxelles. ©DR

Véritable institution dans le centre-ville, ce petit resto d’époque installée sur place du Jardin aux Fleurs et spécialisé dans la cuisine bruxelloise cultive la nostalgie bruxelloise dans sa déco comme dans sa carte. De quoi séduire les nombreux touristes qui ouvrent la petite porte de cette maison dont la façade date de 1762.

Le tout premier Zinneke de bronze a été décerné au chanteur Johan Verminnen en 2001 en sa qualité de ​“ket par excellence”. Les Zinneke de bronze les plus récents ont été attribués à Angèle, Caroline Pauwels et Lous and The Yakuza. Dans le monde culinaire, le chef étoilé Pierre Wynants et le pâtissier fournisseur de la Cour royale Herman Van Dender ont déjà reçu un Zinneke de bronze et le titre d’ambassadeur informel de Bruxelles.

