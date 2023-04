”Capturées et assommées, elles agonisent durant des heures voire des jours” : quand les grenouilles rousses sont chassées pour leurs cuisses

L’objectif de cette pratique est de récupérer les cuisses des batraciens pour les cuisiner. Mais derrière ce plat, qu’on aime ou qu’on déteste, se cache une chasse des plus barbares. Les braconniers capturent, assomment les batraciens, coupent les pattes postérieures à l’aide de ciseaux et laissent les grenouilles agoniser durant de longues heures… voire des jours. Il arrive, parfois, à l’unité anti-braconnage du SPW de trouver des seaux remplis de grenouilles démembrées encore vivantes.

©Romeo Gacad

C’est de ce constat de l’unité anti-braconnage que l’association Connaissance et Protection de la Nature du Brabant (CPN Brabant) lance une action. Elle demande aux ministres responsables du Bien-être animal d’interdire la vente de ces produits partout en Belgique.

Une paire de cuisses de grenouille peut se revendre entre un à un euro et demi d’après l‘unité anti-braconnage. Avec un nombre élevé de captures, le commerce peut être lucratif si l’on connaît des restaurateurs peu scrupuleux sur la provenance des produits. Parfois plusieurs centaines à la fois, surtout lors de braconnages à visées commerciales.

Un procédé jugé cruel

En Belgique, la grenouille rousse est pourtant protégée, sa capture est donc interdite. Les cuisses de grenouille que l’on trouve sur la carte de certains restaurants proviennent de Turquie, de Chine, d’Indonésie, etc.. La chasse n’est pas plus éthique là-bas, à tel point que leur braconnage les a inscrites sur la liste des espèces en voie de disparition.

L’unité anti-braconnage veille au grain et les parquets sont attentifs. Les braconniers ne restent pas impunis. Ils sont généralement repris par la justice via des dénonciations, des enquêtes plus larges ou pris en flagrant délit. Souvent, la découverte de nasses de capture qui trahit les contrevenants.

La grenouille rousse menacée par les ratons laveurs

Thierry Kinet, responsable du suivi des populations d’amphibiens pour Natagora, informe sur la disparition des grenouilles rousses dans nos régions. En 10 ans, la population a fortement diminué sans que les raisons ne soient établies. Mais le spécialiste évoque plusieurs hypothèses. Tout d’abord, il y a le climat. Les grenouilles ont besoin d’une météo ‘normale’comme nous l’avons cette année.

L’autre phénomène serait l’arrivée du raton laveur. Au plus la population des ratons augmente au plus celle des grenouilles rousses diminue. Il y aurait corrélation entre les deux d’autant que les ratons laveurs mangent des grenouilles. Le braconnage est donc la goutte d’eau de trop, dans une mare bien remplie.